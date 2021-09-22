Кожаная сумка: почему ее стоит приобрести

Сумки из натуральной кожи традиционно ассоциируются с отличным вкусом и высоким статусом. Стоимость как женских, так и мужских моделей из этого материала выше, чем на аналогичные аксессуары из ткани или кожзаменителя. Но, несмотря на цену, такая покупка полностью себя оправдывает.

Преимущества кожаных сумок

На то, что мужская или женская кожаная сумка станет одной из лучших покупок, позволяющих дополнить ваш образ, указывают такие ее преимущества:

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Продолжительный срок использования. Натуральная кожа является прочным, эластичным и гибким материалом, устойчивым к растяжению. Благодаря этим характеристикам все изделия из него получаются долговечными. Кожаная сумка не покроется трещинами даже при условии активной ее эксплуатации. Также она устойчива к механическим повреждениям. Дополнительно продлить срок службы аксессуара поможет правильный уход.

Элегантный внешний вид. Многие поклонники сдержанного, элегантного стиля, предпочитающего минимализм в одежде, выбирают сумки из кожи. Их может быть всего две или три в гардеробе, но шикарное исполнение моделей позволит дополнить с их помощью любой образ.

Простота ухода. Ухаживать за кожаной сумкой просто — достаточно периодически протирать ее влажной тканью. Нельзя допускать переизбытка воды — важно тщательно высушить изделие. Для правильного хранения сумки, когда она не используется, рекомендуется набить ее бумагой (для предотвращения деформации).

Экологическая безопасность. Кожа — натуральное сырье, поэтому она не оказывает негативного воздействия на организм человека (в отличие от кожзама, в составе которого присутствует поливинилхлорид), не провоцирует аллергические реакции.

Отсутствие химического запаха, который характерен для изделий из искусственных материалов. У кожаной сумки нейтральный аромат. Она не впитывает в себя табачный дым.

Из какой кожи можно купить сумку

Как женская, так и мужская кожаная сумка может быть изготовлена из сырья разного происхождения. Обычно это телячья, свиная или лошадиная кожа. Существуют и другие виды натуральных материалов, но именно перечисленные используются чаще всего.

Телячья кожа может иметь матовую или гладкую фактуру. Этот материал мягкий, легкий, долговечный, практичный, не требует сложного ухода, при необходимости его можно красить (для восстановления первоначального внешнего вида).

Свиная кожа прочная, толстая, надежная. Изготовленные с ее использованием изделия имеют доступную цену, что привлекает многих покупателей.

Лошадиная кожа — материал, используемый для производства аксессуаров премиального сегмента. Он является прочным, целостным, качественным. Из него делают оригинальные модели сумок.

Фото: Depositphotos