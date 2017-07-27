Крупнейший производитель хлеба увеличил чистую прибыль на 75%

27 июля 2017, 12:40
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За первое полугодие 2017 года "Концерн "Хлебпром" нарастил чистую прибыль до 5,75 млн грн

Крупнейший производитель хлеба увеличил чистую прибыль на 75% | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

"Концерн "Хлебпром", крупнейший в Украине производитель хлеба и хлебобулочных изделий, в январе — июне 2017 г. увеличил чистую прибыль на 75%. Об этом говорится в отчете предприятия за первое полугодие.

Как отмечается, концерн за отчетный период нынешнего года получил 5,75 млн грн чистой прибыли против 3,28 млн грн за первое полугодие минувшего года.

Согласно документу чистый доход в январе — июне вырос на 7% — до 491,98 млн грн (с 459,674 млн грн в I полугодии 2016 года).

Валовая прибыль увеличилась на 4,5% — до 171,8 млн грн, операционная прибыль сократилась на 38% — до 23,95 млн грн.

"Концерн Хлебпром" объединяет в своем составе 6 хлебозаводов и 2 комбината хлебопродуктов во Львовской и Винницкой областях. Основным направлением деятельности предприятия является производство хлеба, кондитерских изделий и хлебобулочных полуфабрикатов. Компании принадлежат торговые марки — "Хлибна хата", "Винницахлеб", "Любляна", "Хлеб по-львовски", Bandinelli.

По материалам: AgroPortal
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Теги: потребрынки , хлеб , финансовый отчет

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Крупнейший производитель хлеба увеличил чистую прибыль на 75% | Потребрынки | Дело
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