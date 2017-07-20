Крупнейший производитель подсолнечного масла наращивает продажи

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, в 2017 финансовом году (июль-июнь), нарастил продажи зерна на 14,8% по сравнению с прошлым ФГ — до 5,06 млн тонн.

Согласно сообщению компании на ее сайте в четверг, продажи наливного подсолнечного масла в 2017 ФГ возросли на 10,1% — до 1,084 млн тонн, бутилированного подсолнечного масла — на 40,3%, до 131,4 млн литров.

За указанный период холдинг переработал 2,959 млн тонн семян подсолнечника, что на 10,2% выше показателя за 2016 ФГ.

Агрохолдинг также сообщает, что в апреле-июне 2017 ФГ продажи наливного масла увеличились на 34,9%, до 281,59 тыс. тонн, бутилированного подсолнечного масла — в 2,4 раза, до 39,2 млн литров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт зерна в четвертом квартале 2017 ФГ вырос на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ФГ — до 957,49 тыс. тонн.

Перевалка зерна на экспортных терминалах группы в 2017 ФГ возросла на 14,2% — до 6,1 млн тонн, в четвертом квартале — на 42%, до 1,43 млн тонн.

"Кернел" — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE.

"Кернел" завершил 2016 ФГ с чистой прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФГ. Его выручка сократилась на 14,6% — до $1,989 млрд, EBITDA — на 12,7%, до $346,4 млн.