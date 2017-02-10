Крупнейший производитель сахара инвестирует $3 млн в развитие животноводства

Агрохолдинг "Астарта" планирует весной 2017 году запустить в Полтавской области проект по централизованной заготовке и дистрибуции кормов. Проект реализуется на базе агрофирмы "им. Довженко" (Полтавская область, с. Шишаки), где сосредоточено около 50% поголовья крупного рогатого скота компании.

На площадке уже установлено кормосмесительное оборудование, продолжается строительство административного корпуса, силосных траншей и складов хранения готовых кормов. Общий объем инвестиций в кормоцентр оценивается в более $3 млн.

"Создание эффективной, с высоким уровнем автоматизации, системы кормопроизводства позволит улучшить качество рациона животных, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению их здоровья и росту продуктивности на 20-30%", — говорится в сообщении компании.

Мощности кормоцентра в с. Шишки рассчитаны на обеспечение более 10 тыс. голов КРС. Компания также активно разрабатывает модель кооперации для стимулирования производства молока в Полтавской области.

Как сообщало Delo.UA, "Астарта" полностью меняет концепцию животноводства. Ранее каждая молочно-товарная ферма была отдельной единицей, самостоятельно занималась заготовлением кормов и ветеринарным обслуживанием. Согласно новой концепции, ферма — это лишь место, где содержатся коровы. Соответственно, на ферме должны быть лишь те специалисты, которые отвечают за содержание коров. Все остальные важные функции по выращиванию скота и производству молока будут осуществляться централизованно.

"Мы намерены развивать систему так называемых фидцентров. Эти центры будут отвечать за процесс кормления животных — смешивать однородный высококачественный рацион и поставлять его на хозяйства. На один фидцентр будет приходиться приблизительно 15 ферм", — разъясняет Желько Эрцег, операционный директор холдинга.

По его словам, ветзащита также будет осуществляться централизованно. На ферме не будет собственных ветврачей или зоотехников. Профильные специалисты будут посещать хозяйства регулярно, раз в несколько дней.

По итогам 2015 года общее поголовье "Астарты" насчитывало 31 тыс. голов, из которых 16,5 тыс. голов дойного стада.

Изменится и количество хозяйств. На конец 2015 года у "Астарты" было 66 молочно-товарных ферм.

"Мы стратегически планируем рост поголовья, но первоочередные планы — консолидация и реорганизация этого сектора. Есть фермы, которые однозначно нужно закрывать. Это небольшие хозяйства на 100-150 коров. Они не только нерентабельны, но и бесперспективны. Нет смысла внедрять технологии по увеличению надоев на столь небольших хозяйствах. Может быть закрыто порядка 10 ферм. При этом, мы будем развивать большие комплексы на 2-3-4 тыс. голов. Процесс реструктуризации должен занять около двух лет", — резюмирует Желько Эрцег.