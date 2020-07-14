Крупнейший стриминговый сервис Spotify запустился в Украине

Крупнейший в мире музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине.

Помимо старта в Украине, сегодня Spotify также начал работу на 12 новых рынках, включая Молдову, Казахстан, Беларусь, Россию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Черногорию, Сербию, Словению и Северную Македонию.

Spotify используют более 286 миллионов человек во всем мире, включая 130 миллионов подписчиков Spotify Premium. Сервис доступен бесплатно или по подписке на Spotify Premium, которая позволяет слушать музыку без рекламы.

"Запуск сервиса позволит более чем 250 миллионам музыкальных фанатов открыть для себя музыку исполнителей со всего мира в Spotify, а локальным исполнителям расширить аудиторию поклонников из других стран, – цитирует пресс-служба компании Майкла Краузе, управляющего директора Spotify в Центральной Европе. – Выход на эти 13 рынков является важным моментом в путешествии Spotify, особенно потому, что мы приветствуем поклонников и исполнителей на растущих музыкальных рынках, таких как Украина, где стриминг растет и где мы видим большие возможности для Spotify".

Украинцы могут перейти на Spotify Premium, который открывает доступ к полному пакету услуг сервиса за 4.99 USD в месяц. К тарифу Spotify Premium для семьи, который будет стоить 7.99 USD в месяц, может подключиться до 6 членов семьи.

Тариф Spotify Premium DUO (6.49 USD) предлагает "Микс для двоих" — автоматически обновляемый плейлист, сочетающий в себе музыку, которая понравится обоим.

Spotify Premium для студентов доступен по цене 2.49 USD в месяц.

В активе у сервиса более 50 миллионов треков и 4 миллиардов плейлистов с музыкой, персональные рекомендации новой музыки, возможность воспроизведения на разных устройствах и интеграция с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps и другими.

Специально для украинских пользователей Spotify предложит набор эксклюзивных функций:

Spotify доступен каждому бесплатно, но с рекламой.

Плейлисты, созданные специально для украинских пользователей:

Персональные музыкальные рекомендации и поиск новой музыки: рекомендательная система Spotify включает как зарубежных, так и украинских артистов. Теперь пользователи могут открывать для себя новую музыку с помощью персонализированных продуктов Spotify: это Daily Mix (плейлист, сочетающий любимую музыку музыку пользователя с треками, которые могут вам понравиться), Release Radar (плейлист с новыми релизами артистов, на которых подписан пользователь или которых слушает чаще всего, обновляется по пятницам) и Discover Weekly (плейлист персональных музыкальных открытий, который учитывает ваш уникальный вкус — появится в скором времени).

Spotify for Artists: Spotify предлагает исполнителям специальную платформу с инструментами, которые помогают отслеживать статистику по новым релизам в режиме реального времени, изучать свою аудиторию, развивать бизнес и общаться с поклонниками.

Интеграция с Instagram: теперь украинские пользователи Spotify могут поделиться любимыми музыкальными треками, альбомами и плейлистами в Instagram Stories.

С запуском Spotify в Украине и в 12 других странах, сейчас сервис доступен в общем на 92 рынках.

Приложение Spotify можно загрузить через Android или iOS app store, или же по ссылке www.spotify.com/ua.