Кто такой мужской тренер и почему все больше украинцев нуждается в наставничестве

Коучинг — один из наиболее популярных и обсуждаемых онлайн-продуктов на сегодня. Тысячи людей пользуются услугами персональных тренеров и меняют жизнь к лучшему, достигают впечатляющих результатов.

Как это работает и чего можно достичь, рассмотрим на примере академии развития мужчины AKLONI https://akloni-man.com/. Идейный вдохновитель и основатель учреждения Антон Гломозда — квалифицированный эксперт, автор статей и тематических тренингов. Собственным примером он демонстрирует: возможно многое, если поставить цель и приложить усилия. Ученики это подтверждают.

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Без денег и связей: от простого черниговского парня до топового эксперта

Антон родился в Чернигове 7 апреля 1986 года в семье педагогов. Скромная квартира на окраине, мизерная родительская зарплата — ничего не предвещало блестящего будущего. Парень окончил среднюю школу с углубленным изучением иностранных языков и поступил в лингвистический институт в Киеве, практически сразу устроился работать в газету переводчиком.

Эксперт вспоминает, что именно этот период и стал решающим. Он осознал, пора работать над собой. Делать это нужно комплексно: развивать интеллект, физическую форму, следить за здоровьем, фильтровать окружение. Однако не все шло по плану, поэтому Антону пришлось вернуться в Чернигов. Но парень не сдался, и снова трудоустроился в столице. Сначала вел занятия по немецкому языку в детском саду, после помогал с организацией тренингов. Это было судьбоносное решение. Мужчина быстро учился, выступал на телевидении и решил рискнуть. Правда, первая попытка начать собственное дело с треском провалилась. Нужно было собраться с силами, чтобы пробовать снова.

В 2016 году Антон Гломозда основал академию комплексного развития личности AKLONI и сам стал тренером. Его задача — поддерживать, мотивировать и вдохновлять, дать базовые навыки работы над собой и улучшением жизненного уровня. "Я смог, и ты сможешь" — говорит эксперт своим последователям.

С тех пор курсы личностного роста прошли 10000+ мужчин, участников бесплатных вебинаров в 10 раз больше. Ученикам предлагают только рабочие методики. Скучной теории минимум. Любое обучение сконцентрировано на практике, работе на результат.

Тренинги личностного роста: краткий обзор

В академии AKLONI можно пройти несколько эффективных программ:

"Достигатор" — это два с половиной месяца прокачки основных сфер жизни. Участникам предлагают оценить реальное состояние на момент начала курса и дают мощные инструменты для улучшения уровня жизни. "Эмоциональный интеллект" — практическое руководство по эмоциям. Все, что нужно знать мужчине о себе, окружающих и построении гармоничных отношений. "Стиль успешного мужчины" — интенсив для тех, кто хочет самостоятельно обновить гардероб. "Как избавиться от неуверенности и поверить в себя" — практическое руководство по проработке страхов и повышению самооценки. "Заговори, чтобы тебя услышали" — онлайн-уроки убеждения и ораторского искусства.

Эффективность курсов подтверждают многочисленные отзывы. Кроме того, на сайте академии доступны бесплатные материалы. Статьи Антона Гломозды — это концентрат действенных рекомендаций. Мужчины, которые прошли этот уровень и хотят усовершенствовать свои навыки, покупают курсы. Выбрать подходящий продукт помогают кураторы академии, достаточно просто оставить заявку.