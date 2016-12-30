Кто вывозит больше всего зерна из Украины

  30 декабря 2016, 12:05
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В ноябрьском зерновом экспорте из Украины продолжала увеличиваться доля кукурузы и снижаться доля пшеницы и ячменя. Крупнейшими экспортерами зерна с начала сезона оставалась компания "Нибулон"

Кто вывозит больше всего зерна из Украины | АПК | Дело Увеличить картинку

В ноябре 2016 г. Украина в сравнении с предыдущим месяцем незначительно снизила экспорт зерновых культур и муки — на 0,5%, до 4 млн т. При этом, по данным компании "ПроАгро", основное падение объема произошло за счет пшеницы и ячменя, в то время как экспорт кукурузы, гороха, сорго, проса и муки увеличился.

Так, в ноябре внешнеторговые поставки украинской кукурузы выросли на 1 млн т, а ее доля в общем зерновом экспорте выросла до 55,8%. Наращивание экспорта кукурузы связано с активным поступлением зерновой нового урожая от производителей. В то же время сокращение поставок ранних зерновых культур (пшеницы — на 32,3%, ячменя — на 44% в сравнении с октябрем т. г.) связано как со сдерживанием их продаж производителями, так и с постепенным истощением запасов.

Несколько нехарактерно выглядит увеличение — плюс 1 тыс. т к октябрьскому объему — экспорта гороха. Средняя экспортная цена на данную культуру в отчетном месяце снизилась на $18,8/т, что активизировало спрос части экспортеров. Учитывая снижение объемов внутренней торговли зернобобовой, рост поставок обеспечивался экспортерами в основном за счет ранее накопленных запасов.

Всего за первые пять месяцев 2016/17 МГ (июль-июнь) Украина поставила на экспорт более 18,8 млн т зерновых, из которых около 53,6% составила пшеница и 21,3% — ячмень. Крупнейшими экспортерами зерна с начала сезона оставались компании "Нибулон" (9% в общем объеме поставок), "Кернел" (7%), ГПЗКУ (5%) "Гранум Инвест" (4%), и "Бунге" (3%).

ТОП-5 экспортеров основных зерновых культур в Украине с начала 2016/17 МГ

Пшеница

Ячмень

Кукуруза

Компания

%*

Компания

%*

Компания

%**

СП "Нибулон"

8,6%

"Гранум Инвест"

16,0%

СП "Нибулон"

9,3%

"Кернел"

6,7%

СП "Нибулон"

9,5%

"Кернел"

8,6%

ГПЗКУ

4,6%

ГПЗКУ

7,7%

ППК "Агроресурс"

3,2%

"Каргилл"

4,4%

"Кернел"

7,1%

"АДМ Трейдинг"

3,1%

"Бунге Украина"

3,7%

"АДМ Трейдинг"

4,4%

"Европа-Транс ЛТД"

3,1%

По материалам: ПроАгро
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Теги: зерно, зернотрейдер, экспорт

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Кто вывозит больше всего зерна из Украины | АПК | Дело
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