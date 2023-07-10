Логістичний драйв або як DSV веде бізнес в Україні

Повномасштабна війна з росією суттєво вдарила по українській економіці. За 2022 рік ВВП України скоротився майже на 30%. Це було зумовлено не тільки безпосереднім руйнуванням українських підприємств та міграцією значної частини населення через бойові дії, але й суттєвим скороченням експорту через закриття морського та авіаційного сполучення.

Так, за оцінкою Європейської Бізнес Асоціації, падіння завантаженості потужностей українських підприємств склало близько 50%. Основними способами організації експорту та імпорту залишились залізниця та автомобільний транспорт. Українські експортери шукали можливість переорієнтувати свої логістичні коридори на європейські порти в Польщі та Чорноморські порти в Румунії, що, призвело до значних затримок та збоїв на цих напрямках.

Як наслідок, обсяг автомобільних перевезень за підсумками 2022 року збільшився – третину імпорту в Україну (11 млн тонн вантажів) було доставлено саме автомобільним транспортом.

Попри всі логістичні труднощі, минулого року Україна експортувала 100 млн тонн товарів, а імпортувала 35 млн тонн. Здатність логістичної галузі адаптуватися до нових викликів та доволі швидко переорієнтувати експортно-імпортний вантажопотік дозволила врятувати цілі сектори української економіки та бізнес вцілому.

“Для багатьох логістичних компаній неабияким викликом стала необхідність перенаправити логістичні коридори через Європу, але вони не були готові. Так само, як інфраструктури портів та аеропортів не були готові до такого напливу українських вантажів.

Якщо згадувати перші три-чотири місяці після початку війни, то ми, наприклад, були вимушені витягати вантажі клієнтів, які застрягли десь в Румунії, Туреччині, або навіть в Болгарії чи Греції. Але, завдяки нашим налагодженим процесам та сервісам, частина морських вантажів і до цього йшла через польські порти Гданськ та Гдиня, а авіавантажі через німецький аеропорт Франкфурт. Отже ми легко переорієнтували потік на Європу. Зараз логістичний ланцюг поставок нормалізувався, і ми можемо говорити про повне відновлення бізнесу наших клієнтів”, - розповідає директор з авіаційних та морських перевезень DSV в Україні Олександр Краснов.

DSV в Україні – представництво данської логістичної компанії

DSV в Україні – представництво данської логістичної компанії, що здійснює перевезення вантажів автомобільним, повітряним та морським транспортом.

В Україні представництво працює вже близько 20 років та організовує перевезення як імпортних, так і експортних товарів українських виробників, надає комплексні логістичні та складські послуги.

Перевезення фармацевтичних вантажів

Однією з чутливих до змін зовнішнього середовища галузей виявилась фармацевтика, адже вона потребує високого ступеню залученості фахівців з логістики та чіткої інтеграції окремих логістичних процесів в єдиний безперебійний ланцюг постачання.

Лікарські засоби завжди були продуктами першої необхідності, а з часів пандемії коронавірусу та початку повномасштабної війни потреба України в цих товарах лише зростає.

Питання про здатність логістичних компаній доставляти фармацевтичну продукцію згідно з міжнародних стандартів та правил, напевно одне із самих болючих для виробників та постачальників у всьому світі.

DSV в Україні має десятирічний досвід у перевезенні вантажів з особливими вимогами. За останні два роки вона активізувала свої зусилля в перевезенні фармацевтичних вантажів та має великий потенціал саме у цьому сегменті.

”Взагалі, у відсотковому відношенні доставка вантажів з особливими температурними вимогами у нашому клієнтському пулі становить приблизно 40% від усіх наших перевезень”, - говорить Олександр Краснов.

Ми легко переорієнтували потік на Європу. Зараз логістичний ланцюг поставок нормалізувався, і ми можемо говорити про повне відновлення бізнесу наших клієнтів Олександр Краснов директор з авіаційних та морських перевезень DSV в Україні

В часи кризи, викликаної пандемією COVID-19, у світі надзвичайно зріс попит на вакцини та ліки, оскільки для лікування коронавірусної інфекції використовувались спеціальні медичні препарати, а кількість перехворівших людей, що потребували медикаментозної реабілітації зростала щодня.

Компанія DSV була безпосередньо залучена до перевезення медичних препаратів та організовувала доставку вакцини Moderna з США до України. В той час виграти тендер на перевезення вакцин було вкрай важко, оскільки бажали перевозити всі. Не стільки через комерційну привабливість цих контрактів, скільки через репутаційні преференції.

“Виграти тендер було нелегко, існувало кілька етапів переговорів і для того, щоб отримати тільки допуск до тендеру, потрібно було показати, як організовуються перевезення фармацевтичних вантажів. Завдяки глобальній логістичний мережі DSV, знайомій з культурою «білих халатів» й сертифікованій Pharma QMS GDP, дотриманню високих стандартів якості ISO 9001 та вимог АEO, нам вдалося перемогти у тендері”, - зазначає Олександр.

Більше того, для перевезення таких товарів як вакцини, ліки, фармацевтична сировина та медичні препарати, потрібно мати кваліфікованого підрядника, котрий має відповідні дозволи для перевезення. Обов’язковою вимогою при організації транспортування є прописані внутрішні процедури компанії та відповідним чином сертифікований, спеціально навчений персонал з високим рівнем підготовки, як на місці відправлення, так і на місці призначення вантажу.

“При перевезенні вакцин або інших медичних препаратів, що потребують підтримки певного температурного режиму протягом всього періоду транспортування, ми використовуємо активні контейнери, які забезпечують гарантований режим. Навіть, якщо мова йде про мультимодальне перевезення з будь-якої точки світу в Україну зі зміною транспортного засобу. А для контролю дотримання температури та вологості повітря протягом всього періоду перевезення ми застосовуємо температурні реєстратори або даталогери. Якщо при транспортуванні необхідно просто зберегти оптимальний температурний баланс вантажу, ми можемо запропонувати і економніший варіант, такий як, наприклад, термоковдри“, - пояснює Краснов.

Перевезення фармацевтичної продукції потребує дотримання чітких температурних умов

Слід зауважити, що компанія DSV, одна з небагатьох в Україні, надає комплексні послуги з перевезення чутливих до умов зберігання та транспортування вантажів під температурним контролем, а також небезпечних фармацевтичних вантажів.

Українське представництво, як і офіси компанії по всьому світу, надають комплексні логістичні послуги: від надання упаковки, завантаження, перевезення, митного оформлення до страхування, зберігання на власних складах у Києві та Львові, дистрибуції продукції по всім регіонам країни.

Після перших російських атак

Від початку війни імпорт фармацевтичної продукції в Україну залишається доволі високим, як в якості гуманітарних вантажів, так і в якості затребуваної для локальних потреб продукції.

Чимало складів українських фармацевтичних компаній з готовою продукцією було знищено окупантами. Компаніям довелося виробляти та поставляти цю продукцію знову і знову. На третій квартал 2022 року припав піковий період, а вже в четвертому кварталі вкотре спостерігався спад через проблеми з електроенергією та блекаутами. Чимало бізнесів взагалі не пережили перший рік війни та були вимушені призупинити свою діяльність або взагалі закритися.

“Частина наших клієнтів, на жаль, була змушена припинити роботу, бо не змогла пристосуватися до нових економічних реалій. На початку війни всі підрядники почали працювати по передоплаті та скасували пільги з відтермінування платежів. Практично в один день, майже кожна компанія мусила робити певну капіталізацію бізнесу і знаходити кошти на передоплату постачальникам та перевізникам. Хто не зміг віднайти засоби - не вижив”, - розповідає топ-менеджер.

За словами експерта, якщо розглядати логістику фармацевтичної галузі, то загальний вантажопотік за перший рік війни впав на 40%, а експорт фармацевтичної продукції скоротився на 50-60%. Крім вже згаданих відключень світла, гострою проблемою залишились і кадри, адже чимало кваліфікованих працівників не повернулись до країни через безпекову ситуацію, а значна частина долучилась до лав Збройних сил України.

Допомога ЗСУ

За останні місяці також відбулась переорієнтація гравців фармринку на воєнні потреби, адже своєчасне забезпечення якісними медичними засобами, ліками та турнікетами військових – одне з пріоритетних завдань. Та окрім медичних препаратів, наша армія потребує і регулярної допомоги як ніколи.

З перших днів повномасштабного вторгнення DSV в Україні активно підтримує ЗСУ на постійній основі, а також здійснює перевезення гуманітарних вантажів для Червоного Хреста та UNICEF. Більше того, генеральний директор компанії, Андрій Поцілуєнко, служить в ЗСУ разом з іншими дванадцятьма колегами.

“Наш генеральний директор в ЗСУ з перших днів, і це наш громадянський обовʼязок надавати всебічну допомогу військовим, які обороняють нашу країну і стоять на захисті всього цивілізованого світу. З першоджерел ми отримуємо запити щодо необхідних речей, форми, маскувальних сіток, медичних виробів, обладнання та транспортних засобів, адже бригади створюються постійно і не завжди мають достатнє оснащення. Час від часу ми вимушені звертатись за допомогою до наших колег з DSV, в інших країнах, і завжди маємо швидке реагування: вони залюбки долучаються до закупівлі автівок для ЗСУ”, - коментує Краснов.

Від початку повномасштабного вторгнення DSV допомагає дванадцятьом військовим частинам на постійній основі

Наразі компанія DSV забезпечує ЗСУ пікапами Ford Ranger, Nissan Navara, Mitsubishi L 200, а також мікроавтобусами Volkswagen. Загалом компанія допомагає дванадцятьом військовим частинам на постійній основі.

“Я дуже радий, що наприкінці травня відбулась зустріч Посла України в Данії Михайла Видойника та генерального директора групи компаній DSV Йєнса Бьорна Андерсена, за результатами якої ЗСУ отримали транспортне обладнання на 3,5 млн данських крон. Серед переданого обладнання були автобуси, вантажівки та причепи. Взагалі Данія, на рівні держави, готова допомагати Україні. Навіть коли туди приїздиш, одразу відчуваєш теплу доброзичливість та підтримку“, - розповідає Олександр Краснов.

Загалом, на його думку, український бізнес запрограмований на зростання та пошук нових рішень. А нам лишається сприяти його розквіту, створювати механізми, які дадуть можливість країні рухатись вперед і всесторонньо підтримувати армію. Олександр намагається дивитися в майбутнє з оптимізмом та вірою в розбудову сильної, незалежної й процвітаючої держави.