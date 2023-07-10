Логистический драйв или как DSV ведет бизнес в Украине

Полномасштабная война с россией существенно ударила по украинской экономике. За 2022 год ВВП Украины сократился почти на 30%. Это было обусловлено не только непосредственным разрушением украинских предприятий и миграцией значительной части населения из-за боевых действий, но и существенного сокращения экспорта из-за закрытия морского и авиационного сообщения.

Так, по оценке Европейской Бизнес Ассоциации, падение загруженности мощностей украинских предприятий составило около 50%. Основными способами организации экспорта и импорта остались железная дорога и автомобильный транспорт. Украинские экспортеры искали возможность переориентировать свои логистические коридоры на европейские порты в Польше и Черноморские порты в Румынии, что привело к значительным задержкам и сбоям в этих направлениях.

Как следствие, объем автомобильных перевозок по итогам 2022 года увеличился – треть импорта в Украину (11 млн тонн грузов) была доставлена именно автомобильным транспортом.

Несмотря на все логистические трудности, в прошлом году Украина экспортировала 100 млн. тонн товаров, а импортировала 35 млн. тонн. Способность логистической отрасли адаптироваться к новым вызовам и достаточно быстро переориентировать экспортно-импортный грузопоток позволила спасти целые сектора украинской экономики и бизнес в целом.

Для многих логистических компаний незаурядным вызовом стала необходимость перенаправить логистические коридоры через Европу, но они не были готовы. Так же, как инфраструктуры портов и аэропортов не были готовы к такому наплыву украинских грузов.

Если вспоминать первые три-четыре месяца после начала войны, то мы, например, были вынуждены извлекать грузы клиентов, застрявших где-то в Румынии, Турции или даже в Болгарии или Греции. Но благодаря нашим налаженным процессам и сервисам часть морских грузов и до этого шла через польские порты Гданьск и Гдыня, а авиагрузы через немецкий аэропорт Франкфурт. Так что мы легко переориентировали поток на Европу. Сейчас логистическая цепь поставок нормализовалась, и мы можем говорить о полном возобновлении бизнеса наших клиентов ”, - рассказывает директор по авиационным и морским перевозкам DSV в Украине Александр Краснов.

DSV в Украине – представительство датской логистической компании

DSV в Украине – представительство датской логистической компании, осуществляющей перевозку грузов автомобильным, воздушным и морским транспортом.

В Украине представительство работает уже около 20 лет и организует перевозку как импортных, так и экспортных товаров украинских производителей, предоставляет комплексные логистические и складские услуги.

Перевозка фармацевтических грузов

Одной из чувствительных к изменениям внешней среды отраслей оказалась фармацевтика, ведь она требует высокой степени вовлеченности специалистов по логистике и четкой интеграции отдельных логистических процессов в единую бесперебойную цепь снабжения.

Лекарственные средства всегда были продуктами первой необходимости, а со времен пандемии коронавируса и начала полномасштабной войны потребность Украины в этих товарах растет.

Вопрос о способности логистических компаний доставлять фармацевтическую продукцию согласно международным стандартам и правилам, наверное, одно из самых болезненных для производителей и поставщиков во всем мире.

DSV в Украине имеет 10-летний опыт в перевозке грузов с особыми требованиями. За последние два года она активизировала свои усилия по перевозке фармацевтических грузов и имеет большой потенциал именно в этом сегменте.

" Вообще, в процентном отношении доставка грузов с особыми температурными требованиями в нашем клиентском пуле составляет примерно 40% от всех наших перевозок ", – говорит Александр Краснов.

Мы легко переориентировали поток на Европу. Сейчас логистическая цепь поставок нормализовалась, и мы можем говорить о полном возобновлении бизнеса наших клиентов Александр Краснов директор по авиационным и морским перевозкам DSV в Украине

Во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в мире чрезвычайно вырос спрос на вакцины и лекарства, поскольку для лечения коронавирусной инфекции использовались специальные медицинские препараты, а количество переболевших людей, нуждавшихся в медикаментозной реабилитации, росло ежедневно.

Компания DSV была непосредственно вовлечена в перевозку медицинских препаратов и организовывала доставку вакцины Moderna из США в Украину. В то время выиграть тендер на перевозку вакцин было очень тяжело, поскольку желали перевозить все. Не столько из-за коммерческой привлекательности этих контрактов, сколько из-за репутационных преференций.

Выиграть тендер было нелегко, существовало несколько этапов переговоров и для того, чтобы получить только допуск к тендеру, нужно было показать, как организуются перевозки фармацевтических грузов. Благодаря глобальной логистической сети DSV, знакомой с культурой «белых халатов» и сертифицированной Pharma QMS GDP, соблюдению высоких стандартов качества ISO 9001 и требований АEO, нам удалось победить в тендере», – отмечает Александр.

Более того, для перевозки таких товаров как вакцины, лекарства, фармацевтическое сырье и медицинские препараты необходимо иметь квалифицированного подрядчика, имеющего соответствующие разрешения на перевозку. Обязательным требованием при организации транспортировки являются прописанные внутренние процедуры компании и соответствующим образом сертифицированный специально обученный персонал с высоким уровнем подготовки, как на месте отправления, так и на месте назначения груза.

При перевозке вакцин или других медицинских препаратов, требующих поддержания определенного температурного режима в течение всего периода транспортировки, мы используем активные контейнеры, обеспечивающие гарантированный режим. Даже если речь идет о мультимодальной перевозке из любой точки мира в Украину с изменением транспортного средства. Для контроля соблюдения температуры и влажности воздуха в течение всего периода перевозки мы применяем температурные регистраторы или даталогеры. Если при транспортировке необходимо просто сохранить оптимальный температурный баланс груза, мы можем предложить и более экономный вариант, такой как, например, термоодеяла ”, - объясняет Краснов.

Перевозка фармацевтической продукции требует соблюдения четких температурных условий

Следует отметить, что компания DSV, одна из немногих в Украине, предоставляет комплексные услуги по перевозке чувствительных к условиям хранения и транспортировки грузов под температурным контролем, а также опасных фармацевтических грузов.

Украинское представительство, как и офисы компании по всему миру, предоставляют комплексные логистические услуги: от предоставления упаковки, погрузки, перевозки, таможенного оформления до страхования, хранения на собственных складах в Киеве и Львове, дистрибуции продукции по всем регионам страны.

После первых российских атак

С начала войны импорт фармацевтической продукции в Украину остается достаточно высоким как в качестве гуманитарных грузов, так и в качестве востребованной для локальных нужд продукции.

Многие составы украинских фармацевтических компаний с готовой продукцией были уничтожены оккупантами. Компаниям пришлось производить и поставлять эту продукцию снова и снова. На третий квартал 2022 года пришелся пиковый период, а уже в четвертом квартале еще раз наблюдался спад из-за проблем с электроэнергией и блекаутами. Многие бизнесы вообще не пережили первый год войны и были вынуждены приостановить свою деятельность или вообще закрыться.

Часть наших клиентов, к сожалению, была вынуждена прекратить работу, потому что не смогла приспособиться к новым экономическим реалиям. В начале войны все подрядчики начали работать по предоплате и отменили льготы по отсрочке платежей. Практически в один день почти каждая компания должна была делать определенную капитализацию бизнеса и находить средства на предоплату поставщикам и перевозчикам. Кто не смог найти средства – не выжил”, – рассказывает топ-менеджер.

По словам эксперта, если рассматривать логистику фармацевтической отрасли, общий грузопоток за первый год войны упал на 40%, а экспорт фармацевтической продукции сократился на 50-60%. Кроме уже упомянутых отключений света, острой проблемой остались и кадры, ведь многие квалифицированные работники не вернулись в страну из-за ситуации безопасности, а значительная часть присоединилась к рядам Вооруженных сил Украины.

Помощь ВСУ

За последние месяцы также произошла переориентация игроков фармрынка на военные нужды, ведь своевременное обеспечение качественными медицинскими средствами, лекарствами и военными турникетами – одна из приоритетных задач. Но кроме медицинских препаратов наша армия нуждается и в регулярной помощи как никогда.

С первых дней полномасштабного вторжения DSV в Украине активно поддерживает ВСУ на постоянной основе, а также осуществляет перевозку гуманитарных грузов для Красного Креста и UNICEF. Более того, генеральный директор компании, Андрей Поцилуенко, служит в ВСУ вместе с другими двенадцатью коллегами.

Наш генеральный директор в ВСУ с первых дней, и это наша гражданская обязанность оказывать всестороннюю помощь военным, которые обороняют нашу страну и стоят на защите всего цивилизованного мира. Из первоисточников мы получаем запросы относительно необходимых вещей, формы, маскировочных сеток, медицинских изделий, оборудования и транспортных средств, ведь бригады создаются постоянно и не всегда имеют достаточное оснащение. Время от времени мы вынуждены обращаться за помощью к нашим коллегам из DSV, в других странах, и всегда имеем быстрое реагирование: они охотно приобщаются к закупке автомобилей для ВСУ», - комментирует Краснов.

С начала полномасштабного вторжения DSV помогает двенадцати воинским частям на постоянной основе.

В настоящее время компания DSV обеспечивает ВСУ пикапами Ford Ranger, Nissan Navara, Mitsubishi L 200, а также микроавтобусами Volkswagen. В общей сложности компания помогает двенадцати воинским частям на постоянной основе.

Я очень рад, что в конце мая состоялась встреча Посла Украины в Дании Михаила Выдойника и генерального директора группы компаний DSV Йенса Берна Андерсена, по результатам которой ВСУ получили транспортное оборудование на 3,5 млн датских крон. Среди переданного оборудования находились автобусы, грузовики и прицепы. Вообще, Дания, на уровне государства, готова помогать Украине. Даже когда туда приезжаешь, сразу чувствуешь тёплую доброжелательность и поддержку ”, - рассказывает Александр Краснов.

В целом, по его мнению, украинский бизнес запрограммирован на рост и поиск новых решений. А нам остается способствовать его расцвету, создавать механизмы, позволяющие стране двигаться вперед и всесторонне поддерживать армию. Александр пытается смотреть в будущее с оптимизмом и верой в развитие сильного, независимого и преуспевающего государства.