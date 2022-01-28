Лучший способ защитить бренд - зарегистрировать торговую марку. Вот пять причин, почему это нужно сделать

Открываете ресторан или туристическое агентство? Занимаетесь прокатом автомобилей, намерены производить системы сигнализации для дома или выпустить мобильное приложение? Какой бы стартап вы ни запланировали, вы рассчитываете на то, что дело будет успешным, а ваше имя вскоре станет ценным активом. А лучший способ защитить его – зарегистрировать торговую марку. Вот пять реальных причин это сделать.

1. Узнаваемость бренда

Торговая марка – это бренд, под которым вы работаете. Название вашей компании или вашего продукта, услуги. Она может быть словесная или графическая, комбинированная – если решите зарегистрировать название и логотип вместе. Более того, корпоративный цвет и даже звук тоже могут быть ее элементами. Всё это – то, что позволяет потребителям вас идентифицировать и отличает вас от других на рынке.

Например, ТМ Microsoft состоит из слова и изображения – четырехцветного квадрата, а внешний вид шоколадных конфет Ferrero Rocher – пример объемной (трехмерной) торговой марки. В то же время у Tiffany под охраной цвет – бирюзовый.

2. Защита от конкурентов

С первым успехом появляются и первые конкуренты. Не удивляйтесь, если на волне своего успеха увидите в продаже «свой» продукт, но чужого производства. Причем дешевле, чем оригинал. Если ТМ зарегистрирована, у вас есть все шансы защитить свой бизнес. Поскольку любое использование ТМ без разрешения владельца является незаконным и влечет за собой ответственность.

3. Минимизация рисков

Отсутствие регистрации ТМ оставляет бизнес открытым для судебных исков со стороны тех компаний, которые первыми зарегистрировали марку. Если это произойдет, бизнес будет вынужден изменить все, что до этого создано и во что вложены деньги и время. В лучшем случае – сменить вывеску, в худшем – выплатить компенсацию.

Сегодня в мире насчитывается около 60 млн ТМ. Ежегодно подается на регистрацию более 10 млн заявок. Скорее всего, вы не единственный или не единственная, кто думает сейчас о конкретном названии. Если кто-то зарегистрирует даже схожее в важной для вас стране, на которую планируете выходить, это может стать проблемой для вас.

В конце концов инвесторы больше ценят те компании, которые защищают свою интеллектуальную собственность.

4. Свобода действий

Зарегистрировав ТМ, вы становитесь счастливым обладателем исключительных прав на её использование. Иными словами, вы и только вы вправе распоряжаться ею. Например, вы решили запустить франшизу и получать доход от масштабирования бизнеса. Как это сделали KFC, Burger King, Marriott, Rozetka и многие, многие компании.

Или наоборот, на каком-то этапе пожелали развиваться в другой сфере, а ТМ решили сдать в «аренду», выдав исключительную лицензию – право использовать ТМ для товаров и услуг – другому лицу. Еще один вариант – продать ТМ, если вдруг она больше не нужна. Полностью или частично. Это ваш актив, который имеет свою стоимость.

5. Домен в зоне .ua

В Украине зарегистрировать домен в зоне .ua можно только при наличии такой же ТМ. Без пpeдвapитeльнoй peгиcтpaции идeнтичнoй cлoвecнoй тopгoгoй мaрки – не получится. А наличие домена наряду с ТМ повышает ценность вашего бренда.