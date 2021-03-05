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Механический тонометр против электронного — какой надежнее и точнее?

Разбираемся в нюансах работы тонометров

Механический тонометр против электронного — какой надежнее и точнее? Механический тонометр против электронного — какой надежнее и точнее?

И люди, страдающие от перепадов давления, и гипертоники, беременные женщины и многие другие нуждаются в таком устройстве, как тонометр. Основных типов тонометров 2 — делятся они на механические и автоматические. Какой же выбрать, в каждом конкретном случае, какой точно станет надежным и эффективным помощником?

О плюсах механических приборов

Тонометр этого типа измеряет давление артериальное на основе классического метода Короткова, прослушивания тонов. Многие делают выбор в пользу механического оборудования не только в силу привычки, но и в силу большого количества важных преимуществ. Автоматические тонометры сегодня не менее популярны, и их выбирают те, кто предпочитает предельную простоту и автоматизацию процесса.

Кратко и по делу в Telegram

Аппарат механический представляет собой систему трубок, которые соединены с грушей и клапанами, выпускающими воздух. А также из фонендоскопа. Такие применяются повсеместно — и в условиях дома, и кардиологами, терапевтами, докторами скорой помощи.

Механизм измерения прост, доступен каждому пользователю. Сначала он должен вручную накачать воздух, сжимая и разжимая грушу. Затем прощупывать фонендоскопом пульс, слушать его удары, и отмечать отображаемые результаты на циферблате.

Плюсы у механических моделей следующие:

  • высокая надежность и точность показателей;

  • умеренная стоимость и ценовая доступность, по сравнению с моделями автоматическими;

  • понятность управления;

  • классический, всем привычный дизайн;

  • прибор не зависит ни от батареек, ни от сети, он работает полностью автономно;

  • легкость ухода;

  • долговечность — простота и высокая прочность всех элементов обеспечивает много лет службы.

Нюансы у такого прибора тоже есть. Людям пожилым, ослабленным пациентам, людям с проблемами зрения и координации движений не смогут успешно его применять — из-за мелких цифр и необходимости прилагать усилия.

Об автоматических аналогах

Тонометры автоматические являются более продвинутыми и простыми в обращении. Воздух в таких нагнетается автоматически, то есть усилий прилагать не нужно. Достаточно лишь нажать на кнопку. Важные плюсы таких приборов — это дополнительные функции. Современные модели умеют сохранять результаты измерений, автоматически отключаться, диагностировать аритмию, и многое другое. Самые современные модели имеют голосовое сопровождение. Обычно их можно связать со смартфоном, например, для составления графиков давления.

Дополнительные плюсы — компактность, отличная эргономика. Такие тонометры мало весят, они компактны, легко укладываются в небольшой чехол. Результаты всегда представлены наглядно, на большом экране, большими подсвеченными цифрами. Единственный нюанс такого вида приборов — это более высокая их стоимость, по сравнению с моделями механическими.

Сделать выбор, выбирая между автоматическим тонометром и механической моделью, достаточно просто. Если применять прибор будет пользователь без нарушений зрения и координации, или же у пациента всегда есть тот, кто поможет измерить давление, можно делать выбор в пользу механической модели. Тонометр этого типа также стоит выбрать, если ценовой вопрос крайне важен. Если же на первом месте — удобство и проста применения, а также дополнительные функции — можно покупать тонометр автоматический.

Салон Мед-магазин рад представить своим клиентам широчайший выбор самых разных тонометров — и механических, и автоматических. Но неизменно надежных, качественных, эффективных и практичных, от лучших производителей.

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