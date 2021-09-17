Мэры, которые думали об энергоэффективности, легче пройдут отопительный сезон — эксперт

НАК "Нафтогаз Украины" выполнила свою домашнюю работу, а местные органы власти должны приобщаться к решению проблем, которыми они должны были заниматься в предыдущие годы.

Об этом в ходе экспертной дискуссии на тему "Отопительный сезон 2021-2022: ключевые проблемы и вызовы" заявил директор дивизиона "Теплоэнергетика" НАК Виталий Щербенко, передает издание Oilpoint.

Он подчеркнул, что до 2014 года Украина покупала самый дорогой газ в Европе, но затем "Нафтогазу" и правительству удалось изменить ситуацию.

"Конечно, то, что происходит сейчас на рынке газа, не может не влиять как на Украину, так и на всю Европу. "Газпром" не поставляет дополнительных объемов газа, хотя имеет такую ​​возможность, спрос на газ растет, чем и пользуется российский монополист. Стоимость газа повышается и составляет уже около $1000 за тысячу кубометров", — отметил Щербенко.

По его словам, для решения этой проблемы НАК "Нафтогаз Украины" и Кабинет министров вновь объединили усилия и предложили долгосрочные контакты.

"Бытовые потребители будут получать газ по цене 7,96 грн за кубометр. Это цена, которая дает возможность "Нафтогазу" работать безубыточно и даже инвестировать в добычу. Что касается теплокоммунэнерго — для них цена за кубометр составляет 7,42 грн, — фактически это цена, сопоставимая с той, которая была в прошлые периоды", — сообщил директор дивизиона "Теплоэнергетика" НАК.

Виталий Щербенко подчеркнул, что "Нафтогаз" выполнил свою домашнюю работу.

"Мы закачали в хранилища необходимое количество газа для того, чтобы пройти отопительный сезон, и дали удобную комфортную цену для населения", — заявил он.

По словам менеджера НАК, тарифы не должны расти, поскольку тарифообразование передали на местный уровень.

"Это очень важно, что цена стабильна, отопительный сезон мы пройдем стабильно, а местные органы власти должны приобщаться к той проблематике, которой они должны были заниматься уже много лет. Городам, в которых мэры раньше думали о своем городе, об энергоэффективности, об инфраструктуре, будет легче пройти отопительный сезон, чем тем, где власть занималась исключительно популизмом", — резюмировал Виталий Щербенко.