"Метинвест" намерен инвестировать в развитие почти $9 млрд

Холдинг "Метинвест" может инвестировать в модернизацию производственных мощностей $8,8 млрд до 2030 года. "Мы планируем в ближайшие 10-15 лет вложить в свое развитие $8,8 млрд. Большая часть — $5,7 млрд. — будет инвестирована в металлургические активы, а в горный сегмент — $3,1 млрд", — сказал во время Международного металлургического форума "Наука и инновации" директор по маркетингу компании Роман Курашев. По его словам, в т. ч. около $0,5 млрд будет потрачено на экологические мероприятия.

Топ-менеджер отметил, что сырьевой суперцикл в мире подошел к концу, спрос на сырье падает, поэтому маржа перетекает из железной руды в сталь.

"В мире остаются избыточные стальные мощности. По разным оценкам, это 2,2 млрд т, которые сейчас загружены на 70%. Это очень низкая загрузка. То есть, металлургия будет продолжать работать в режиме, когда предложение будет превышать спрос", — прогнозирует Курашев. Поэтому ключевым фактором остается низкая себестоимость.

Среди ключевых проектов по модернизации он назвал строительство литейно-прокатного модуля на меткомбинате "Запорожсталь" (Запорожье), реконструкцию сталеплавильных и прокатных мощностей на МММ им. Ильича и "Азовсталь" (оба — Мариуполь). Также компания намерена освоить выпуск железорудных окатышей, которые можно будет применять при производстве прямовосстановленного железа.

Кроме того, Роман Курашев отметил, что из-за больших запасов железной руды холдинг намерен и далее использовать и развивать технологию производства стали через доменный и конвертерный переделы, а не с помощью дуговых электросталеплавильных печей.

"Метинвест" — вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляет активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, расположенных в Украине, Европе и США, располагает сетью продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" — управляющая компания группы "Метинвест".