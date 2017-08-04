Мининфраструктуры уволило руководителя порта Черноморск

Сергей Крыжановский / источник ЦТС
Раздел:
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Теги: черное море , одесская область , мининфраструктуры , инфраструктура , порт
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