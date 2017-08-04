Мининфраструктуры уволило руководителя порта Черноморск

04 августа 2017, 16:30
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Сегодня уволен директор ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Сергей Крыжановский

Увеличить картинку Сергей Крыжановский / источник ЦТС

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) уволило директора госпредприятия "Морской торговый порт Черноморск" (Одесская область, ранее Ильичевский МТП) Сергея Крыжановского. Об этом передал ЦТС со ссылкой на пресс-службу МИУ.

"Приказ от 4 августа. Сегодня последний рабочий день Сергея Крыжановского", — сообщили в министерстве.

Напомним, Крыжановский был назначен руководителем предприятия, в то время еще называвшемся Ильичевским МТП, 25 ноября 2015 года.

Он победил на соответствующем правительственном конкурсе. Комитет по назначениям руководителей особо важных для экономики предприятий выбрал кандидатуру Крыжановского в начале октября 2015 года.

МТП "Черноморск" является одним из крупнейших государственных стивидоров Украины.

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Теги: черное море , одесская область , мининфраструктуры , инфраструктура , порт

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