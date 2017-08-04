Мининфраструктуры уволило руководителя порта Черноморск

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) уволило директора госпредприятия "Морской торговый порт Черноморск" (Одесская область, ранее Ильичевский МТП) Сергея Крыжановского. Об этом передал ЦТС со ссылкой на пресс-службу МИУ.

"Приказ от 4 августа. Сегодня последний рабочий день Сергея Крыжановского", — сообщили в министерстве.

Напомним, Крыжановский был назначен руководителем предприятия, в то время еще называвшемся Ильичевским МТП, 25 ноября 2015 года.

Он победил на соответствующем правительственном конкурсе. Комитет по назначениям руководителей особо важных для экономики предприятий выбрал кандидатуру Крыжановского в начале октября 2015 года.

МТП "Черноморск" является одним из крупнейших государственных стивидоров Украины.