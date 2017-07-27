Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств

27 июля 2017, 16:52
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Новый перечень содержит 42 новых наименований препаратов. Общий список лекарств составляет 199

Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению. Соответствующий приказ №856 от 26 июля обнародован на сайте ведомства.

В целом новый реестр лекарств содержит 199 позиции. Стоимость 30 из них государство будет возмещать в полном объеме.

Таким образом, в новом перечне стало на 42 препарата больше — добавилось 33 медикамента для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, четыре препарата для больных бронхиальной астмой, и пять для людей с сахарным диабетом II типа.

В перечне представлены препараты 21 европейского производителя, 17 украинских, четыре индийских и один израильский.

Реестр содержит информацию о торговом названии препаратов, форме выпуска, дозировке, производителе, розничной цене за упаковку и сумму доплаты пациентом, в случае если стоимость препараты превышает предельную оптово-отпускную цену.

Как сообщалось, правительственная программа по реимбурсации лекарственных средств стартовала в Украине в апреле 2017 года. С ее начала около 3,6 млн пациентов получило лекарственные средства общей стоимостью 126 млн грн.

Предыдущий реестр содержал 157 препаратов.

В настоящее время к программе присоединилось более 6 тыс. аптечных учреждений.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: минздрав , лекарства , аптека

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Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств | Потребрынки | Дело
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