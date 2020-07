Модель RAB тарифов не должна разделять старые и новые активы облэнерго — исследование

Более 86 % электросетей эксплуатируется в течение 30 лет или более, а потери при распределении составляют не менее 10 % всей электроэнергии, производимой в стране. Объем необходимых инвестиций для модернизации электросетей — 17,5 млрд долларов. Привлечь такие инвестиции возможно только при стимулирующем тарифообразовании по европейским практикам. Такой вывод исследования "Securing Capital Investment in Ukraine"s Grid: The Road to the Future", которое провел Международный центр налогов и инвестиций (ІТІС).

Основной проблемой электросетей в Украине является старение инфраструктуры, построенной в Советском Союзе. Более 14,7 из 23,0 тыс. км распределительных линий эксплуатируются более 40 лет, в то время как не менее 50% распределительных линий низкого напряжения и 45 процентов трансформирующих станций нуждаются в незамедлительной замене. Об этом говорят эксперты экономики и энергетики Ариэль Коэн и Владислав Иноземцев в исследовании "Securing Capital Investment in Ukraine"s Grid: The Road to the Future" Международного центра налогов и инвестиций (ІТІС).

Последствием такого старения есть то, что средний потребитель в Украине отключается от электроснабжения на срок до 700 минут в год, тогда как в Польше этот показатель составляет 180 минут, в Чешской Республике — 73 минуты, а в Дании — только 15 минут. Вторым негативным показателем является, то что потери при распределении составляют не менее 10% всей электроэнергии, производимой в стране.

По оценкам экспертов, для устранения существующих проблем и проведения модернизации энергосети необходимо 17,5 млрд долларов. Привлечь такой объём средств поможет реформа тарифообразования:

"Одной из таких важных регуляторных реформ является, так называемый, RAB-тариф, который стимулирует операторов системы распределения энергии инвестировать в техническое обслуживание и модернизацию энергосистем", — говорится в исследовании.

Исследователи говорят, что предложенная украинским Регулятором модель RAB-тарифа существенно отличается от успешных иностранных практик. Регулятор предложил практически полностью применить RAB-тариф к новым установкам: на новые инвестиции фиксированная доходность будет 15 процентов в год, в то время как "старые" активы будут приносить своему владельцу всего 1 процент в год.

Ариэль Коэн и Владислав Иноземцев видят в этом 2 недостатка: Во-первых, если устаревшая инфраструктура начнет выходить из строя, новые объекты не решат проблему. Во-вторых, сама идея разделения сети на "старые" и "новые" элементы проблематична, поскольку сложно определить, какая часть инвестиций идет на строительство новых линий по сравнению с тем, что используется для ремонта и модернизации существующей инфраструктуры.

Эксперты говорят, что для достижения целей, необходимо внедрять RAB по методике, которая уже доказала свою эффективность в других европейских странах: "Основой для RAB тарифов должен быть довольно высокий уровень WACC, который сможет генерировать средства, необходимые для модернизации и обслуживания сети. Крайне важно, чтобы ставка возврата не дифференцировалась на "старые" и "новые" активы, поскольку этот подход подрывает всю концепцию реформы".

Напомним, ранее Адриан Прокип, старший научный сотрудники Института Кеннана (США) эксперт по энергетике Украинского института будущего, заявил о неэффективности модели тарифа "Затраты +" предлагаемой для внедрения в Украине.