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В Киевской области строят жилой комплекс на 360 квартир вместо разрушенных домов (ФОТО)
В Киевской области продолжается восстановление жилья, разрушенного в результате полномасштабного вторжения России. В Гостомеле по улице Проскуровской реализуют проект нового жилищного строительства на месте домов, уничтоженных во время боевых действий в 2022 году.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.
Проект предусматривает строительство жилого комплекса из семиэтажных домов на 360 квартир. Ранее на этой территории располагались дома на 272 квартиры, подвергшихся разрушениям.
Составной проектом станет сооружение двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия. В мирное время она будет функционировать как спортивный комплекс, а в случае опасности служит укрытием для жителей. Общая площадь сооружения составит более 2,1 тыс. м², а одновременно находиться здесь смогут 1212 человек.
В настоящее время работы продолжаются. Оборудована строительная площадка и начата реализация первой и второй очередей проекта. Строители производят монтаж стен подвального этажа дома №2 и перекрытие подвального этажа дома №3. Параллельно подготовлено основание и идет установка башенного крана для сооружения укрытия.
Как отметили в Агентстве восстановления, строительство нового жилья позволяет создавать безопасное и комфортное пространство для жизни людей в общинах, отстраиваемых после разрушений войны.
Напомним, в Гостомеле Киевской области открылась после реконструкции начальная школа №1. Здание заведения было повреждено во время боевых действий в начале полномасштабного российского вторжения. Общая стоимость проекта составила 613 000 евро .