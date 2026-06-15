В Киевской области строят жилой комплекс на 360 квартир вместо разрушенных домов (ФОТО)

В Киевской области продолжается восстановление жилья, разрушенного в результате полномасштабного вторжения России. В Гостомеле по улице Проскуровской реализуют проект нового жилищного строительства на месте домов, уничтоженных во время боевых действий в 2022 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Проект предусматривает строительство жилого комплекса из семиэтажных домов на 360 квартир. Ранее на этой территории располагались дома на 272 квартиры, подвергшихся разрушениям.

строительство ЖК в Гостомеле / Агентство восстановления

Составной проектом станет сооружение двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия. В мирное время она будет функционировать как спортивный комплекс, а в случае опасности служит укрытием для жителей. Общая площадь сооружения составит более 2,1 тыс. м², а одновременно находиться здесь смогут 1212 человек.

строительство ЖК в Гостомеле / Агентство восстановления

В настоящее время работы продолжаются. Оборудована строительная площадка и начата реализация первой и второй очередей проекта. Строители производят монтаж стен подвального этажа дома №2 и перекрытие подвального этажа дома №3. Параллельно подготовлено основание и идет установка башенного крана для сооружения укрытия.

Как отметили в Агентстве восстановления, строительство нового жилья позволяет создавать безопасное и комфортное пространство для жизни людей в общинах, отстраиваемых после разрушений войны.

Напомним, в Гостомеле Киевской области открылась после реконструкции начальная школа №1. Здание заведения было повреждено во время боевых действий в начале полномасштабного российского вторжения. Общая стоимость проекта составила 613 000 евро .