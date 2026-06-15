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На Київщині будують житловий комплекс на 360 квартир замість зруйнованих будинків (ФОТО)

Гостомель, будівництво ЖК
У Гостомелі будують нове житло / Агентство відновлення

На Київщині триває відновлення житла, зруйнованого внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. У Гостомелі на вулиці Проскурівській реалізують проєкт нового житлового будівництва на місці будинків, знищених під час бойових дій у 2022 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Проєкт передбачає зведення житлового комплексу із семиповерхових будинків на 360 квартир. Раніше на цій території розташовувалися будинки на 272 квартири, які зазнали руйнувань.

будівництво ЖК у Гостомелі
будівництво ЖК у Гостомелі / Агентство відновлення

Складовою проєкту стане споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття. У мирний час вона функціонуватиме як спортивний комплекс, а в разі небезпеки слугуватиме укриттям для мешканців. Загальна площа споруди становитиме понад 2,1 тис. м², а одночасно перебувати тут зможуть 1212 осіб.

будівництво ЖК у Гостомелі
будівництво ЖК у Гостомелі / Агентство відновлення

Наразі роботи тривають. Облаштовано будівельний майданчик та розпочато реалізацію першої і другої черг проєкту. Будівельники виконують монтаж стін підвального поверху будинку №2 та перекриття підвального поверху будинку №3. Паралельно підготовлено основу та триває встановлення баштового крана для спорудження укриття.

Як зазначили в Агентстві відновлення, будівництво нового житла дозволяє створювати безпечний і комфортний простір для життя людей у громадах, які відбудовують після руйнувань війни.

Нагадаємо, у Гостомелі Київської області відкрилася після реконструкції початкова школа № 1. Будівля закладу була пошкоджена під час бойових дій на початку повномасштабного російського вторгнення. Загальна вартість проєкту склала 613 000 євро.

Автор:
Тетяна Ковальчук