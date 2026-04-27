На Київщині за підтримки ЄС відновили початкову школу: вартість проєкту – 613 тисяч євро
У Гостомелі Київської області офіційно відкрилася після реконструкції початкова школа № 1. Будівля закладу була пошкоджена під час бойових дій на початку повномасштабного російського вторгнення. Загальна вартість проєкту склала 613 000 євро, з яких 511 000 євро надав Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а 102 000 євро виділила місцева громада.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄІБ.
Модернізація та інновації
Роботи з відновлення розпочалися у січні 2025 року та завершилися у квітні 2026 року.Після модернізації заклад має наступні показники:
- місткість зросла з 67 до 120 учнів;
- встановлено енергоефективну ізоляцію, нові вікна та двері;
- впроваджено цифрові системи навчання та обладнано класи робототехніки і мистецтва;
- облаштовано резервне джерело живлення.
Віце-президент ЄІБ Карл Нехаммер під час візиту зазначив: "Повторне відкриття цієї школи в Гостомелі... є потужним знаком відновлення. Це показує, як інвестиції в основну інфраструктуру можуть відновити можливості для дітей".
Процес відновлення на Київщині
Фінансування надійшло через "Програму відновлення України" загальним обсягом 340 млн євро. Проєкт реалізували у партнерстві Міністерства фінансів, Міністерства розвитку громад та територій України, місцевої влади та ПРООН. Віце-прем’єр-міністр Олексій Кулеба підкреслив: "Відновлення шкіл є ключовим пріоритетом для уряду України... Нашим абсолютним пріоритетом є захист людей та функціонування громад".
За словами Генріка Хейтфельдта з Представництва ЄС в Україні, мета реконструкції — створення безпечного середовища, де діти можуть рости та навчатися. Наразі у Київській області за програмами ЄІБ завершено 5 інфраструктурних проєктів, а ще 61 об’єкт перебуває на стадії реалізації.
Начальник військової адміністрації Гостомеля Сергій Смаль зауважив, що завдяки підтримці партнерів діти нарешті повертаються до класів у гідних умовах. Голова Київської ОДА Микола Калашник додав, що крок за кроком в області відбудовують школи, лікарні та інші критичні об’єкти.
Довідково
Європейський інвестиційний банк працює в Україні з 2007 року. Після 2022 року банк надав понад 4 млрд євро фінансування для підтримки стійкості української інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що у Гостомелі зводять перші будинки на місці зруйнованого військового містечка. Проєкт відновлення вже перейшов до активної фази будівництва перших 144 квартир.