На Київщині за підтримки ЄС відновили початкову школу: вартість проєкту – 613 тисяч євро

У Гостомелі Київської області офіційно відкрилася після реконструкції початкова школа № 1. Будівля закладу була пошкоджена під час бойових дій на початку повномасштабного російського вторгнення. Загальна вартість проєкту склала 613 000 євро, з яких 511 000 євро надав Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а 102 000 євро виділила місцева громада.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄІБ.

Модернізація та інновації

Роботи з відновлення розпочалися у січні 2025 року та завершилися у квітні 2026 року.Після модернізації заклад має наступні показники:

місткість зросла з 67 до 120 учнів;

встановлено енергоефективну ізоляцію, нові вікна та двері;

впроваджено цифрові системи навчання та обладнано класи робототехніки і мистецтва;

облаштовано резервне джерело живлення.

Віце-президент ЄІБ Карл Нехаммер під час візиту зазначив: "Повторне відкриття цієї школи в Гостомелі... є потужним знаком відновлення. Це показує, як інвестиції в основну інфраструктуру можуть відновити можливості для дітей".

Місткість навчального закладу зросла з 67 до 120 учнів / Фото: ЄІБ



Процес відновлення на Київщині

Фінансування надійшло через "Програму відновлення України" загальним обсягом 340 млн євро. Проєкт реалізували у партнерстві Міністерства фінансів, Міністерства розвитку громад та територій України, місцевої влади та ПРООН. Віце-прем’єр-міністр Олексій Кулеба підкреслив: "Відновлення шкіл є ключовим пріоритетом для уряду України... Нашим абсолютним пріоритетом є захист людей та функціонування громад".

За словами Генріка Хейтфельдта з Представництва ЄС в Україні, мета реконструкції — створення безпечного середовища, де діти можуть рости та навчатися. Наразі у Київській області за програмами ЄІБ завершено 5 інфраструктурних проєктів, а ще 61 об’єкт перебуває на стадії реалізації.

Начальник військової адміністрації Гостомеля Сергій Смаль зауважив, що завдяки підтримці партнерів діти нарешті повертаються до класів у гідних умовах. Голова Київської ОДА Микола Калашник додав, що крок за кроком в області відбудовують школи, лікарні та інші критичні об’єкти.

Довідково

Європейський інвестиційний банк працює в Україні з 2007 року. Після 2022 року банк надав понад 4 млрд євро фінансування для підтримки стійкості української інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що у Гостомелі зводять перші будинки на місці зруйнованого військового містечка. Проєкт відновлення вже перейшов до активної фази будівництва перших 144 квартир.