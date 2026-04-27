В Киевской области при поддержке ЕС восстановили начальную школу: стоимость проекта – 613 тысяч евро

В Гостомеле Киевской области официально открылась после реконструкции начальная школа №1. Здание заведения было повреждено во время боевых действий в начале полномасштабного российского вторжения. Общая стоимость проекта составила 613 000 евро, из которых 511 000 евро предоставил Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), а 102 000 евро выделило местное общество.

Как пишет Delo . , об этом сообщает пресс-служба ЕИБ.

Модернизация и инновации

Работы по восстановлению начались в январе 2025 года и завершились в апреле 2026 года. После модернизации заведение имеет следующие показатели:

емкость возросла с 67 до 120 учащихся;

установлена энергоэффективная изоляция, новые окна и двери;

внедрены цифровые системы обучения и оборудованы классы робототехники и искусства;

обустроен резервный источник питания.

Вице-президент ЕИБ Карл Нехаммер во время визита отметил: "Повторное открытие этой школы в Гостомеле... мощный знак восстановления. Это показывает, как инвестиции в основную инфраструктуру могут восстановить возможности для детей".

Вместимость учебного заведения выросла с 67 до 120 учащихся/Фото: ЕІБ



Процесс восстановления Киевской области

Финансирование поступило через "Программу обновления Украины" общим объемом 340 млн евро. Проект реализовали в партнерстве Министерства финансов, Министерства развития общин и территорий Украины, местных властей и ПРООН. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба подчеркнул: "Восстановление школ является ключевым приоритетом для правительства Украины... Нашим абсолютным приоритетом является защита людей и функционирование общин".

По словам Генрика Хейтфельдта из представительства ЕС в Украине, цель реконструкции — создание безопасной среды, где дети могут расти и учиться. В Киевской области по программам ЕИБ завершено 5 инфраструктурных проектов, а еще 61 объект находится на стадии реализации.

Начальник военной администрации Гостомеля Сергей Смаль отметил, что благодаря поддержке партнеров дети наконец-то возвращаются в классы в достойных условиях. Глава Киевской ОГА Николай Калашник добавил, что шаг за шагом в области отстраивают школы, больницы и другие критические объекты.

Справочно

Европейский инвестиционный банк работает на Украине с 2007 года. После 2022 года банк предоставил более 4 млрд. евро финансирования для поддержания устойчивости украинской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Гостомеле строят первые дома на месте разрушенного военного городка . Проект восстановления уже перешел в активную фазу строительства первых 144 квартир.