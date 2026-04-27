Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,60

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киевской области при поддержке ЕС восстановили начальную школу: стоимость проекта – 613 тысяч евро

Восстановленная начальная школа №1 в Гостомеле/Фото: ЕІБ / Украинский финансовый сервер

В Гостомеле Киевской области официально открылась после реконструкции начальная школа №1. Здание заведения было повреждено во время боевых действий в начале полномасштабного российского вторжения. Общая стоимость проекта составила 613 000 евро, из которых 511 000 евро предоставил Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), а 102 000 евро выделило местное общество.

Как пишет Delo . , об этом сообщает пресс-служба ЕИБ.

Модернизация и инновации

Работы по восстановлению начались в январе 2025 года и завершились в апреле 2026 года. После модернизации заведение имеет следующие показатели:

  • емкость возросла с 67 до 120 учащихся;
  • установлена энергоэффективная изоляция, новые окна и двери;
  • внедрены цифровые системы обучения и оборудованы классы робототехники и искусства;
  • обустроен резервный источник питания.

Вице-президент ЕИБ Карл Нехаммер во время визита отметил: "Повторное открытие этой школы в Гостомеле... мощный знак восстановления. Это показывает, как инвестиции в основную инфраструктуру могут восстановить возможности для детей".

Вместимость учебного заведения выросла с 67 до 120 учащихся/Фото: ЕІБ

Процесс восстановления Киевской области

Финансирование поступило через "Программу обновления Украины" общим объемом 340 млн евро. Проект реализовали в партнерстве Министерства финансов, Министерства развития общин и территорий Украины, местных властей и ПРООН. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба подчеркнул: "Восстановление школ является ключевым приоритетом для правительства Украины... Нашим абсолютным приоритетом является защита людей и функционирование общин".

По словам Генрика Хейтфельдта из представительства ЕС в Украине, цель реконструкции — создание безопасной среды, где дети могут расти и учиться. В Киевской области по программам ЕИБ завершено 5 инфраструктурных проектов, а еще 61 объект находится на стадии реализации.

Начальник военной администрации Гостомеля Сергей Смаль отметил, что благодаря поддержке партнеров дети наконец-то возвращаются в классы в достойных условиях. Глава Киевской ОГА Николай Калашник добавил, что шаг за шагом в области отстраивают школы, больницы и другие критические объекты.

Справочно

Европейский инвестиционный банк работает на Украине с 2007 года. После 2022 года банк предоставил более 4 млрд. евро финансирования для поддержания устойчивости украинской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Гостомеле строят первые дома на месте разрушенного военного городка . Проект восстановления уже перешел в активную фазу строительства первых 144 квартир.

Автор:
Татьяна Ковальчук