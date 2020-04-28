Мотивации и психологической поддержки во время кризиса

Карантин продолжает ассоциироваться с неминуемым кризисом. Каждый день нам твердят, что потери неизбежны. А некоторые компании уже во всю прочувствовали последствия на себе. Психологи HoldYou разработали стратегии, которые помогут бизнесу справиться с текущей ситуацией на любой стадии. От поддержки трансформаций до принятия стратегических решений на период пандемии и выхода из неё. Мы говорим о том, что помимо финансовых забот, важно поддерживать бодрость духа и мотивацию, не потерять себя и своих сотрудников, а также сохранить отношения в коллективе.

Бизнес

Кризис — это стресс, который таит в себе возможность и опасность. Мы рассматриваем трансформации, как обязательное условие выживания в новых обстоятельствах. При этом каждый чувствует на себе опасность, потому что не знает исхода. Неоднозначность — один из самых больших страхов. В такие моменты бизнес не должен терять опору. И именно здесь психология является незаменимым помощником. Специалист может ответить на такие вопросы: как отражается кризис на бизнесе, определить причины стресса в коллективе, открывает ресурсы для выхода на новый уровень и указывает на сильные стороны, которые защитят и поддержат бизнес в трудный момент. Данные ответы помогут выработать качественную и экологичную модель поведения в команде, чтобы общими силами не только преодолеть кризис, но и выйти в плюс. Если мы проходим курсы и онлайн-тренинги по теме бизнеса, то также важно пройти психологический тренинг, который есть основой человеческих отношений.

Мотивация в команде

Ваши люди могут иметь весь опыт в мире, но если они не мотивированы, вряд ли достигнут своего истинного потенциала. У мотивированных людей позитивный взгляд, они воодушевлены тем, что делают, и знают, что вкладывают свое время не зря. Мотивированные люди наслаждаются своей работой и хорошо справляются с ней. Важно, чтобы вы, как лидер и менеджер, сохраняли чувство мотивации и вдохновения. Но, конечно, это легче сказать, чем сделать! Исследования показывают, что сотрудники считают значимую работу более важной, чем зарплата, условия труда или возможности для продвижения по службе. Мотивация команды — это не только индивидуальная мотивация. Как только вы объединяете группу людей, вы должны учитывать то, как они взаимодействуют в группе. Простое признание вклада и проявление признательности могут стать мощным инструментом мотивации команды. Если вы не сообщаете людям, когда вы счастливы, взволнованы или впечатлены, вы ограничиваете их потенциал и подавляете мотивацию. Командная мотивация сложна. Каждый раз, когда вы имеете дело с группой разных, уникальных людей, вы сталкиваетесь с некоторыми трениями. Но это невероятный опыт, который легко обрести.

Принятие решений

Во время кризиса бизнес сталкивается с рядом стратегических решений, которые повлекут за собой последствия. В такие периоды ответственность давит сильнее обычного. Чем сложнее решение, тем больше вопросов и сомнений возникает на каждом этапе его внедрения. За напряженностью теряются детали, на которые важно обращать внимание. Психолог может не предвзято и объективно оценить ситуацию со стороны, сместить акценты и сфокусировать внимание на других вариантах развития событий. Каждый день мы получаем запросы, которые касаются бизнеса и рисков. Это помогает проанализировать абсолютно разные ситуации, чтобы иметь общее представление о происходящей ситуации.

Также важно помочь отойти от эмоций, нервов и тревожности, которые могут мешать сосредоточиться на ключевых задачах. Не стоит принимать поспешных решений. Любой бизнес, как механизм, должен иметь слаженность работы.

Выгорание на работе

Те, кто перестраиваются на онлайн-работу, имеют более высокий риск выгорания. Это люди, которые часто реагируют на рабочую нагрузку, что может усугубляться рабочим местом в виде спальни или кухни, а также дополнительными задачами, например, обучение сотрудников новым инструментам.

Организации могут найти способы уменьшить стрессовые факторы на рабочем месте, которые могут привести к выгоранию, рассмотрев внедрение системы управления психологическим здоровьем и безопасностью. Управление может оказать существенное влияние на факторы, влияющие на выгорание. По этой причине люди на руководящих или вспомогательных должностях должны знать о признаках и симптомах выгорания, а также о том, что они могут сделать, чтобы предотвратить или ответить на него. Психологическая поддержка Hold You поможет определить конкретные области для улучшения, посредством проведения диагностики сотрудников.

Психологический аспект — это один из элементов работы в бизнесе. Если вам нужны психологические инструменты для работы с бизнесом, чтобы разобраться с корпоративной культурой, то специализирующиеся психологи всегда помогут.