Новости компаний 1 час назад

Набор для маникюра от Amoreshop — все, что нужно для красоты ваших рук

Любите самостоятельно делать маникюр или работаете мастером ногтевого сервиса, который стремится предоставить клиентам максимально качественные услуги? Тогда вам понадобятся специальные инструменты и расходные материалы

Набор для маникюра от Amoreshop — все, что нужно для красоты ваших рук Набор для маникюра от Amoreshop — все, что нужно для красоты ваших рук

Любите самостоятельно делать маникюр или работаете мастером ногтевого сервиса, который стремится предоставить клиентам максимально качественные услуги? Тогда вам понадобятся специальные инструменты и расходные материалы, позволяющие создавать настоящую красоту. Лучшим решением будет сразу купить набор для маникюра, в котором уже есть все необходимое. Сделать это можно в нашем интернет-магазине Amoreshop.

Преимущества покупок в Amoreshop

Качество маникюра во многом зависит от используемых материалов. Чтобы не рисковать и покупать продукцию от надежных, проверенных поставщиков, ознакомьтесь с предложениями каталога интернет-магазина "Аморешоп". Кроме возможности выбора среди большого ассортимента сотрудничество с ним имеет массу других преимуществ:

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  • только оригинальные расходные материалы для любителей и профессионалов в области ногтевого сервиса (исключена вероятность приобретения подделки);
  • предоставляются услуги бесплатной доставки при оформлении заказа на сумму от 500 гривен;
  • онлайн-магазин занимает лидирующие позиции среди конкурентов;
  • кроме товаров для маникюра можно купить корейскую косметику, профессиональные средства для ухода за кожей и волосами, все необходимое для эпиляции;
  • доступна профессиональная консультативная помощь каждому покупателю.

Что входит в маникюрный набор

В интернет-магазине можно приобрести маникюрный набор, включающий в себя:

  • ножницы для ногтей и кутикулы;
  • щипчики (с их помощью делают аккуратный обрезной маникюр);
  • двухстороннюю пилочку;
  • профессиональные кусачки;
  • книпсер;
  • лопатку;
  • пинцет.

Все инструменты упакованы в специальную сумку-футляр.

Выше перечислена стандартная комплектация маникюрного набора. Но он может включать в себя и другие дополнительные элементы. Для выбора подходящего набора необходимо ознакомиться с доступными вариантами, представленными в каталоге (имеются подробные описания и фотографии товаров).

Только качественный инструмент

Качественный маникюрный набор должен быть удобным в использовании и долговечным. Продукция, предлагаемая интернет-магазином Amoreshop, полностью соответствует этим требованиям.

Материал, используемый для изготовления инструментов, — нержавеющая медицинская сталь (марка 40х13). Все они заточены вручную, что гарантирует их отличную функциональность. Показатель твердости закалки — HRC 55 единиц.

Особенно важно пользоваться качественным инструментом начинающим мастерам ногтевого сервиса. С его применением маникюр всегда получается аккуратным. Такой подход к работе позволит быстро расширить клиентскую базу. Опытным специалистам также нужно поддерживать высокий уровень сервиса, что возможно только при использовании расходников, соответствующих перечисленным выше требованиям.

Маникюрные наборы, представленные в каталоге, подойдут и для домашнего использования. Если вы предпочитаете ухаживать за своими ногтями самостоятельно, такой инструмент станет отличным приобретением.

Почему клиенты выбирают комплекты для маникюра от магазина Amoreshop

Ассортимент интернет-магазина состоит из продукции производства проверенных, имеющих хорошую репутацию брендов. При этом стоимость всех товарных позиций приятно удивит.

Заказ можно оформить через виртуальную корзину в любое удобное время.

В каталоге представлен большой выбор лаков от лучших производителей, использование которых придаст завершенный вид маникюру. Для комплексного ухода за руками дополнительно можно приобрести набор для парафинотерапии.

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