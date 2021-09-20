Набор для маникюра от Amoreshop — все, что нужно для красоты ваших рук

Любите самостоятельно делать маникюр или работаете мастером ногтевого сервиса, который стремится предоставить клиентам максимально качественные услуги? Тогда вам понадобятся специальные инструменты и расходные материалы, позволяющие создавать настоящую красоту. Лучшим решением будет сразу купить набор для маникюра, в котором уже есть все необходимое. Сделать это можно в нашем интернет-магазине Amoreshop.
Преимущества покупок в Amoreshop
Качество маникюра во многом зависит от используемых материалов. Чтобы не рисковать и покупать продукцию от надежных, проверенных поставщиков, ознакомьтесь с предложениями каталога интернет-магазина "Аморешоп". Кроме возможности выбора среди большого ассортимента сотрудничество с ним имеет массу других преимуществ:
- только оригинальные расходные материалы для любителей и профессионалов в области ногтевого сервиса (исключена вероятность приобретения подделки);
- предоставляются услуги бесплатной доставки при оформлении заказа на сумму от 500 гривен;
- онлайн-магазин занимает лидирующие позиции среди конкурентов;
- кроме товаров для маникюра можно купить корейскую косметику, профессиональные средства для ухода за кожей и волосами, все необходимое для эпиляции;
- доступна профессиональная консультативная помощь каждому покупателю.
Что входит в маникюрный набор
В интернет-магазине можно приобрести маникюрный набор, включающий в себя:
- ножницы для ногтей и кутикулы;
- щипчики (с их помощью делают аккуратный обрезной маникюр);
- двухстороннюю пилочку;
- профессиональные кусачки;
- книпсер;
- лопатку;
- пинцет.
Все инструменты упакованы в специальную сумку-футляр.
Выше перечислена стандартная комплектация маникюрного набора. Но он может включать в себя и другие дополнительные элементы. Для выбора подходящего набора необходимо ознакомиться с доступными вариантами, представленными в каталоге (имеются подробные описания и фотографии товаров).
Только качественный инструмент
Качественный маникюрный набор должен быть удобным в использовании и долговечным. Продукция, предлагаемая интернет-магазином Amoreshop, полностью соответствует этим требованиям.
Материал, используемый для изготовления инструментов, — нержавеющая медицинская сталь (марка 40х13). Все они заточены вручную, что гарантирует их отличную функциональность. Показатель твердости закалки — HRC 55 единиц.
Особенно важно пользоваться качественным инструментом начинающим мастерам ногтевого сервиса. С его применением маникюр всегда получается аккуратным. Такой подход к работе позволит быстро расширить клиентскую базу. Опытным специалистам также нужно поддерживать высокий уровень сервиса, что возможно только при использовании расходников, соответствующих перечисленным выше требованиям.
Маникюрные наборы, представленные в каталоге, подойдут и для домашнего использования. Если вы предпочитаете ухаживать за своими ногтями самостоятельно, такой инструмент станет отличным приобретением.
Почему клиенты выбирают комплекты для маникюра от магазина Amoreshop
Ассортимент интернет-магазина состоит из продукции производства проверенных, имеющих хорошую репутацию брендов. При этом стоимость всех товарных позиций приятно удивит.
Заказ можно оформить через виртуальную корзину в любое удобное время.
В каталоге представлен большой выбор лаков от лучших производителей, использование которых придаст завершенный вид маникюру. Для комплексного ухода за руками дополнительно можно приобрести набор для парафинотерапии.