Набор для маникюра от Amoreshop — все, что нужно для красоты ваших рук

Любите самостоятельно делать маникюр или работаете мастером ногтевого сервиса, который стремится предоставить клиентам максимально качественные услуги? Тогда вам понадобятся специальные инструменты и расходные материалы, позволяющие создавать настоящую красоту. Лучшим решением будет сразу купить набор для маникюра, в котором уже есть все необходимое. Сделать это можно в нашем интернет-магазине Amoreshop.

Преимущества покупок в Amoreshop

Качество маникюра во многом зависит от используемых материалов. Чтобы не рисковать и покупать продукцию от надежных, проверенных поставщиков, ознакомьтесь с предложениями каталога интернет-магазина "Аморешоп". Кроме возможности выбора среди большого ассортимента сотрудничество с ним имеет массу других преимуществ:

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только оригинальные расходные материалы для любителей и профессионалов в области ногтевого сервиса (исключена вероятность приобретения подделки);

предоставляются услуги бесплатной доставки при оформлении заказа на сумму от 500 гривен;

онлайн-магазин занимает лидирующие позиции среди конкурентов;

кроме товаров для маникюра можно купить корейскую косметику, профессиональные средства для ухода за кожей и волосами, все необходимое для эпиляции;

доступна профессиональная консультативная помощь каждому покупателю.

Что входит в маникюрный набор

В интернет-магазине можно приобрести маникюрный набор, включающий в себя:

ножницы для ногтей и кутикулы;

щипчики (с их помощью делают аккуратный обрезной маникюр);

двухстороннюю пилочку;

профессиональные кусачки;

книпсер;

лопатку;

пинцет.

Все инструменты упакованы в специальную сумку-футляр.

Выше перечислена стандартная комплектация маникюрного набора. Но он может включать в себя и другие дополнительные элементы. Для выбора подходящего набора необходимо ознакомиться с доступными вариантами, представленными в каталоге (имеются подробные описания и фотографии товаров).

Только качественный инструмент

Качественный маникюрный набор должен быть удобным в использовании и долговечным. Продукция, предлагаемая интернет-магазином Amoreshop, полностью соответствует этим требованиям.

Материал, используемый для изготовления инструментов, — нержавеющая медицинская сталь (марка 40х13). Все они заточены вручную, что гарантирует их отличную функциональность. Показатель твердости закалки — HRC 55 единиц.

Особенно важно пользоваться качественным инструментом начинающим мастерам ногтевого сервиса. С его применением маникюр всегда получается аккуратным. Такой подход к работе позволит быстро расширить клиентскую базу. Опытным специалистам также нужно поддерживать высокий уровень сервиса, что возможно только при использовании расходников, соответствующих перечисленным выше требованиям.

Маникюрные наборы, представленные в каталоге, подойдут и для домашнего использования. Если вы предпочитаете ухаживать за своими ногтями самостоятельно, такой инструмент станет отличным приобретением.

Почему клиенты выбирают комплекты для маникюра от магазина Amoreshop

Ассортимент интернет-магазина состоит из продукции производства проверенных, имеющих хорошую репутацию брендов. При этом стоимость всех товарных позиций приятно удивит.

Заказ можно оформить через виртуальную корзину в любое удобное время.

В каталоге представлен большой выбор лаков от лучших производителей, использование которых придаст завершенный вид маникюру. Для комплексного ухода за руками дополнительно можно приобрести набор для парафинотерапии.