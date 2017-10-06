Нацполиция задержала директора газодобывающей компании нардепа Вадима Новинского

06 октября 2017, 11:06
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Национальная полиция задержала директора "Укргазвыдобуток" Вадима Мохова. Компания входит в состав "Смарт-Холдинга" народного депутата Украины Вадима Новинского

Увеличить картинку Вадим Мохов / фото Delo.UA

Сегодня был задержан директор компании ЧАО "Укргазвыдобуток" (УГВ) Вадим Мохов. Компания входит в состав "Смарт-Холдинга" нардепа Вадима Новинского. "Задержание произошло на основании определения суда, которому следователь Харьковского отделения полиции ГУ НП в Харьковской области предоставил сфальсифицированные данные о том, что Мохов якобы скрывается от органов досудебного расследования", — говорится в сообщении "Смарт-Холдинга".

По данным компании вчера следователь и прокурор в обеденное время пришли в офис УГВ и в отсутствие Вадима Мохова зачитали уведомление о подозрении. "Директор УГВ именно в этот момент временно не находился на рабочем месте", — акцентируют в "Смарт-Холдинге".

Также уточняется, что вчера вечером следователь сообщил Вадиму Мохову, что на данное время "у него нет никаких указаний" насчет директора УГВ. Вадим Мохов договорился, что 5 октября 2017 года он прибудет в г. Мерефу на встречу со следователем. По прибытию в районный отдел полиции директора УГВ задержали, а уже потом официально объявили о подозрении.

Вадим Мохов подозревается в совершении криминального правонарушения в связи с якобы невыполнением требований приказа Государственной службы геологии и недр Украины о приостановке действия спецразрешения на пользование недрами в период с 28.07.2017 до 10.08.2017. В "Смарт-Холдинге" уточняют, что 23.08.2017 прокуратуре была предоставлена информация о том, что УГВ официально была уведомлена об вышеупомянутом приказе лишь 14.08.2017. К тому же существует определение Окружного административного суда г. Киева о приостановке действия данного приказа.

В пресс-службе "Смарт-Холдинга" уточнили, что сегодня в 14:00 состоится суд, где будет выбираться мера пресечения Вадиму Мохову.

"Смарт-холдинг" владеет 23,76% горно-металлургической группы "Метинвест", 95% акций судостроительного холдинга Smart Maritime Group, 99,97% акций торгово-финансовой компании "Сантис". "Смарт" также владеет крупными активами в топливно-энергетической отрасли, девелопменте и агросекторе.

Основным бенефициаром "Смарт-холдинга" является бизнесмен и народный депутат Украины Вадим Новинский.

По материалам: "Дело"
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Теги: газ , вадим новинский , смарт-холдинг , нацполиция

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