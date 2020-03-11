"Надо следить за ситуацией и принимать соответствующие антикризисные меры" — Дан Бронштейн

Мировой экономический кризис затронул и Украину. По мнению экспертов, под его удар рискуют попасть основные отечественные производства — предприятия горно-металлургического комплекса. Побужский ферроникелевый комбинат одно из предприятий Украины, которое зависит от ситуации на глобальных рынках. О том, как противостоять новым вызовам, возникшим перед индустрией наш разговор с совладельцем международной инвестиционной группы Solway, владельцем Побужского ферроникелевого комбината Даном Бронштейном.

Дан, вы ведете бизнес не только в Украине, но и в других развивающихся странах. Их развитие, — это не только экономический, но и социальный, культурный, политический прогресс. Будучи инвестором, какие вызовы вы в этом видите?

—Не стоит думать, будто в Швейцарии каждый бизнесмен понимает степень ответственности перед обществом, ведь весь мир в последние годы меняет восприятие глобальных вызовов и того, как на них отвечать. Развивающиеся страны дают больше возможностей для построения социально ответственного, устойчивого бизнеса, потому что фактически многие вещи приходится создавать с нуля. Есть определенные психологические последствия плановой экономики в Украине; из-за этого не все понимают необходимость наличия бизнеса и капитала, однако люди готовы расширять кругозор и менять восприятие. Процесс децентрализации, усиление автономии громад способствуют этому: люди понимают, что могут на что-то повлиять, и чувствуют ответственность.

На форуме в Давосе Владимир Зеленский обещал, что каждый крупный инвестор получит от украинского правительства "инвестиционную няню" и всестороннюю поддержку. Какой поддержки вам не хватает, когда речь идет о развитии бизнеса в Украине?

— Мне бы не хотелось думать, что инвестору в Украине необходимы "няни", как будто Украина — это такие опасные джунгли, где с наивным инвестором может случиться что угодно. Но практика показывает, что поддержка и защита нужны, и не всегда речь идет о рейдерских захватах (хотя это тоже актуально, к сожалению). Инвесторы любят предсказуемость и открытость. Этого хотелось бы больше во всем, что касается тарифов государственных монополий, деятельности судебной системы. Мы видим, что в Украине все к этому идет.

Правительство Украины с октября говорит о пятилетнем плане реформ, которые должны спровоцировать "украинское экономическое чудо" — резкий скачок, как в Японии или Швеции. Как вы считаете, готова ли страна к скачку, и какие основные резервы у нее для этого есть?

—Экономическое чудо может быть вызвано разными факторами: иногда это неожиданные инновации, иногда всплеск трудоспособности и веры в свои силы. В любом случае, это общее дело, а не "волшебная пилюля", которую можно проглотить, чтобы все случилось. Со своей стороны, мы готовы не только производить качественный товар, но и поддерживать местные органы государственного управления по социальным проектам, внедрять современные процессы производства и т.д.

Понятие социальной ответственности корпораций меняется: крупные компании должны действовать в интересах общества, а не просто поддерживать экосистему вокруг себя. Изменились ли ваши ценности и приоритеты, что еще предстоит изменить?

—Устойчивое развитие и социальная ответственность всегда были и останутся нашими главными принципами. Поскольку Solway Investment Group действует на глобальном уровне, для нас важно способствовать сохранению наследия в тех странах, где мы присутствуем. Так, в Гватемале инвестируем в безопасность общин, что привело к значительному снижению криминогенности региона, в Индонезии обеспечиваем детей всем необходимым для школы, в Украине и Македонии занимаемся возвратом земель под сельское хозяйство. В трех странах сейчас работает программа Solway Music Fellowship, которая помогает талантливым детям найти новые возможности для развития. Мы не берем на себя роль государства, но усиливаем трансформации там, где это необходимо. В этом и состоит наша ответственность.

Инвестиции с социальным эффектом — это сочетание финансовой выгоды и пользы для общества, страны. Как инвестор градообразующих предприятий, вы эксперт по таким инвестициям, а в некоторых странах уже можно оценить эффект. Как меняются культура и общественный диалог в тех странах, куда приходит Solway?

—На украинском ферроникелевом комбинате работает около трети населения поселка, поэтому приведу его в пример. Когда в 2003 году мы приобрели комбинат, жители Побугского продавали квартиры и массово выезжали на заработки. Сегодня в поселок приезжают молодые специалисты: на комбинате проводят экскурсии для будущих металлургов. Люди создают новые семьи, их дети идут в местную школу, и для меня это важный показатель: это значит, что в будущем поселка есть уверенность. И это самый важный культурный сдвиг.

В Украине обновляются политические элиты: сменились и президент, и парламент, и местные чиновники. Принесли ли эти люди с собой новые правила, новую культуру работы с инвесторами?

—Мы слышим новую риторику работы с инвесторами, видим, что страну заботит инвестиционный климат и имидж на международной арене. Пока рано судить об эффективности изменений, но инвестор всегда голосует деньгами. Очень скоро мы увидим, как оценивают Украину люди, которые готовы вкладывать деньги.

Solway уже четвертый год сотрудничает с крупнейшим оперным фестивалем в Зальцбурге, и благодаря образовательной программе Solway Music Fellowship об опере узнали те, кто раньше никогда не бывал в театре. Чего вы хотите добиться, объединяя, казалось бы, несочетаемые темы — творчество и металлургию?

—Металлургия — это и есть творчество, настоящая поэзия стихий. В душе многие металлурги — художники и музыканты, а многие из них занимаются творчеством профессионально. Мы хотим показать, что в нашей компании могут развиваться не только представители металлургических династий, но и талантливые люди разного профиля. Утверждают, что талант можно раскрыть только практикой — нужно не меньше 10000 часов работы, чтобы это произошло. Мы ценим трудолюбивых людей и творческие подходы.

На первый взгляд структура Solway сложная и запутанная, но если разобраться, в ней есть логика: например, украинский комбинат обрабатывает руду из Гватемалы. Как вы думаете, ценят ли простые сотрудники, что работают на глобальном уровне?

—Для нас работа на глобальном уровне — это не просто лозунг, но и определенная модель карьеры. Люди из Украины приезжают в Гватемалу, чтобы обмениваться опытом с местными специалистами, а потом возвращаются и благодаря новым знаниям идут вверх по карьерной лестнице.

Интересно посмотреть на историю развития ПФК в цифрах и фактах, чтобы оценить динамику. Какие показатели сейчас интереснее всего сравнивать?

—С момента прихода Solway на ПФК инвестировано более 200 млн. долларов. Завод изначально проектировался под местные руды; его запускали при совсем других условиях. Завод плавил ФН5 с содержанием 5-8% никеля. Самые удобные месторождения были выработаны в течение 20 лет и добыча закрылась потому, что стала нерентабельной. Потом завод долго стоял. В поселке жило всего 800 человек, в квартирах многоэтажных домов топились буржуйки; не было ни электричества, ни газа, ни воды. В 2003 году пришла группа Solway и реанимировала комбинат, но на привозных рудах. Мы построили новые печи, полностью восстановили комбинат. Начали восстанавливать инфраструктуру: построили дома, газопровод, железнодорожную ветку длиной почти 100 километров. Газо-, водо- и теплоснабжение поселка осуществляется благодаря ПФК. Сейчас в поселке живет около 7000 человек, и каждый третий работает на комбинате. Заработная плата рабочих за последние 5 лет выросла на 118,2% и превышает среднюю по Украине.

Мы внедряем новые технологии, которые позволяют не только снизить затраты, но и соблюдать международные экологические нормативы. Также разработана программа по модернизации производства до 2021 года, затраты — около $7-15 млн.

Как влияет ситуация с коронавирусом на ваш бизнес?

—Ранее на подобный вопрос я отвечал, что цены на никель по причине коронавируса уже отреагировали падением в конце прошлого — начале текущего года. Кроме того, с учетом наших небольших объемов производства, мы не ожидаем существенного влияния на рынки сбыта нашей продукции.

Но после того, как рынки упали на 10-15% за день, ситуация может измениться, и причем существенно. Я оцениваю это как начало рецессии, которая может привести к затянувшемуся кризису. В результате этого кризиса металлургия и автомобильная промышленность будут находиться в зоне риска, что может привести к дополнительному падению цен на никель.

С другой стороны, наш бизнес диверсифицирован по продуктовой линейке: есть золото, которое в период кризиса является "тихой гаванью", где предпочитают "отсидеться" инвесторы, ожидая, соответственно, роста цен, и есть медь, которая менее подвержена мировым кризисам.

В целом ситуация может резко ухудшиться в силу дальнейшего распространения вируса и продолжающегося ограничения передвижения товаров между странами, когда закрываются не только отдельные заводы, но и отдельные города и даже области (как в Китае или в Италии, например).

Необходимо следить за развитием ситуации и принимать соответствующие антикризисные меры, как-то ремонт заводов в период кризиса, снижение объемов производства до "тихого режима" с минимальным объемом производства, жесткая платежная дисциплина по всем предприятиям и т.д.