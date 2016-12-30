"Нафтогаз" будет иметь доступ к китайскому кредиту на $3,65 млрд еще год

30 декабря 2016, 10:35
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Правительство продлило период доступа "Нафтогаза Украины" к кредиту на $3,65 млрд от китайского государственного банка до 2018 года

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Кабинет министров Украины продлил до 25 декабря 2017 года период доступности кредитных средств по соглашению между НАК "Нафтогаз Украины" и Государственным банком развития Китая объемом $3,65 млрд.

Такое решение приняли министры на заседании правительства 28 декабря Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина №1061-р от 28 декабря 2016 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Министр финансов уполномочен подписать документы, связанные с подтверждением предоставленных в 2012 году государственных гарантий для обеспечения обязательств НАК по соглашению.

В декабре 2012 года "Нафтогаз" подписал кредитное соглашение с Государственным банком развития Китая. Срок действия кредитной линии — 19 лет, включая 5-летний льготный период по выплате тела кредита.

Кредитные средства в рамках этой линии еще не выбирались, поскольку реализация первоначально согласованных с китайской стороной проектов стала невозможна из-за событий в отдельных восточных регионах страны.

В этой связи украинская сторона предложила банку изменить первоначальный перечень проектов и получила на это от китайской стороны принципиальное согласие.

В феврале 2015 года Минэнергоуглепром и "Нафтогаз" получили от китайской стороны принципиальное согласие на изменение целевого назначения кредита.

Хотя первоначальное назначение кредита на сумму $3,656 млрд предполагало реализацию проектов замещения газа углем, включая проекты по газификации угля и перевода теплоэлектростанций на угольное топливо, в 2014 году от этих планов отказались.

Вместо этого в начале ноября 2015 года "Нафтогаз" вместе с анонсировали планы по постройке энергокомплексов с угольными ЦКС-котлами в Киеве, покупке бурового оборудования для "Укргазвыдобування" и замене котлов для населения.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: китай, кредиты, нафтогаз 20077720, кабмин

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