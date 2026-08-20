«Наше завдання — побачити потенціал і дати йому можливість розвиватися», — CPO «МакДональдз» в Україні Сергій Невмержицький про інвестиції в нове покоління українських фахівців

Фінансова незалежність, самореалізація та розвиток карʼєри — три пріоритетні цілі для української молоді на найближчі 5 років, за даними опитування Rating Group. Водночас молоді люди виходять на ринок праці в умовах тривалої невизначеності: війна змінює економіку та структуру зайнятості, демографічні виклики впливають на доступність кадрів, а роботодавці дедалі частіше очікують від кандидатів практичного досвіду та резильєнтності.

У таких умовах вибір першого місця роботи набуває особливого значення, а компанії, які готові відкривати двері кандидатам без попереднього досвіду, навчати їх і підтримувати на різних етапах кар’єри, фактично інвестують не лише у власні команди, а й у майбутнє українського ринку праці.

Про те, як «МакДональдз» працює з кандидатами усіх поколінь, чому компанія робить ставку на потенціал і як перша робота стає основою для успішного професійного зростання, розповідає Сергій Невмержицький, директор по роботі з людьми «МакДональдз» в Україні.

Chief People Officer «МакДональдз» в Україні Сергій Невмержицький

Фокус на потенціал, а не досвід: доступний старт без бар'єрів

«Молоді люди сьогодні виходять на ринок праці в непростий час. Вони прагнуть фінансової самостійності, хочуть розвиватися, будувати кар’єру, реалізовувати себе. Але часто стикаються з парадоксом: роботодавці очікують доволі високого рівня професійних та особистісних навичок навіть від кандидатів без досвіду, — говорить Сергій. — Саме тому перша робота має бути місцем, де людина може навчитися базових речей, набути впевненості й зрозуміти, у якому напрямі хоче розвиватися».

За майже 30 років роботи в Україні в «МакДональдз» працювали понад 100 тисяч людей. Для багатьох із них компанія стала першим роботодавцем і стартом професійного шляху. Сергій підкреслює: попередній досвід чи спеціалізовані навички не мають бути бар’єром у працевлаштуванні. Натомість компанія звертає увагу на мотивацію, відповідальність, готовність навчатися та працювати в команді.

«Формальні вимоги до освіти, попередніх посад, навичок чи демографічні вимоги значно звужують коло кандидатів і можуть створювати додаткові бар’єри для вмотивованих людей. Ми свідомо фокусуємося не стільки на наявному досвіді, скільки на потенціалі людини, її здатності навчатися та розвиватися. І це стосується не тільки молоді. У «МакДональдз» немає обмежень для професійного старту: почати працювати й будувати кар’єру може людина в будь-якому віці. Наше завдання — створити умови, у яких потенціал може розкритися: дати знання, підтримку, практичний досвід і зрозумілу траєкторію розвитку», — пояснює Сергій Невмержицький.

Навчання нових працівників починається з першого дня. «МакДональдз» забезпечує офіційне працевлаштування, пропонує гнучкі графіки, що дозволяють поєднувати роботу з навчанням та особистим життям, а також поступове занурення в операційні процеси. Нові працівники проходять навчання безпосередньо на робочому місці, знайомляться зі стандартами, працюють разом із наставниками й крок за кроком опановують роботу.

«Для людини, яка тільки починає працювати, дуже важливо розуміти, що саме від неї очікують, до кого можна звернутися по допомогу і як виглядає наступний крок. Тоді перша робота не сприймається як стрес або випробування наодинці. Вона стає керованим процесом навчання, у якому можна ставити запитання, отримувати зворотний зв’язок, вчитися на практиці й поступово набувати впевненості», — додає Сергій.

Навички, що формують професіоналів та залишаються на все життя

Робота в ресторані вимагає швидкої реакції, злагодженої командної взаємодії та уважності до деталей. Саме тому, за словами Сергія, працівники щодня розвивають навички, які мають значення не лише для ресторанного бізнесу, а й для багатьох інших сфер.

«У «МакДональдз» люди щодня тренують те, що сьогодні цінується в різних професіях: комунікацію, відповідальність, адаптивність, критичне мислення, стресостійкість, клієнтоорієнтованість і здатність працювати в команді. Молодь вчиться швидко ухвалювати рішення, взаємодіяти з різними людьми та бачити, як її робота впливає на спільний результат», — ділиться Сергій.

Система навчання в «МакДональдз» поєднує практичне навчання, наставництво, офлайн-тренінги та цифрові освітні інструменти. Вона починається з першого дня роботи й продовжується впродовж усього кар’єрного шляху працівника в компанії.

«Люди навчаються по-різному, тому ми використовуємо різні формати розвитку. Гейміфікована платформа Crew Academy допомагає засвоювати знання через інтерактивні модулі та елементи гри. LinkedIn Learning доступний для абсолютно всіх працівників та відкриває доступ до понад 20 тисяч курсів, серед яких вони можуть обирати як професійні програми, так і теми для особистого розвитку. Ми також приділяємо увагу доступності навчання: частина наших тренінгів перекладена жестовою мовою для працівників із порушенням слуху, — розповідає Сергій Невмержицький. — Для нас важливо, щоб навчання не було абстрактним. Воно має одразу знаходити практичне застосування. Коли людина бачить, як нові знання допомагають їй у щоденній роботі, вона швидше зростає, впевненіше бере на себе нові завдання і поступово готується до більшої відповідальності».

Інвестиція у нове покоління українських фахівців

У 2025 році «МакДональдз» в Україні розпочав працевлаштування підлітків віком 16-17 років. Для компанії це стало продовженням системного підходу до розвитку молоді: дати можливість здобувати перший практичний досвід, формувати професійні та особистісні навички й бачити реальні перспективи зростання в міжнародній компанії. Сьогодні працівники цієї вікової категорії становлять близько 13% команди ресторанів мережі.

«Молоді люди мають велику мотивацію розвиватися та реалізовувати свій потенціал. Тому особливо важливо, щоб перша робота була безпечною, зрозумілою і давала необхідну підтримку на старті. Навіть якщо згодом людина обере іншу професію чи іншу сферу, досвід, який вона отримала на першій роботі, залишиться з нею надалі», — зазначає Сергій.

У цьому підході перша робота розглядається не лише як старт кар’єри всередині компанії, а й як внесок у ширший розвиток молоді в Україні. Працівники отримують досвід у реальному бізнес-середовищі:

«Коли молоді люди отримують перший досвід роботи вже з 16 років, вони краще розуміють свої сильні сторони, стають впевненішими у власних силах і швидше інтегруються у професійне середовище. З часом цей досвід допомагає їм робити внесок у розвиток бізнесу, економіки та громад, у яких вони живуть і працюють. Для України це також інвестиція в людський капітал, відновлення країни та її майбутню конкурентоспроможність. Саме молодь формуватиме ринок праці, розвиватиме бізнес і створюватиме економіку майбутнього», — говорить Сергій Невмержицький.

Chief People Officer «МакДональдз» в Україні Сергій Невмержицький

Розвиток лідерів як основа стійкості бізнесу

У «МакДональдз» кар’єрне зростання розглядають як послідовний процес розвитку. Перші лідерські навички формуються у щоденній роботі: коли працівник чи працівниця допомагає новій людині адаптуватися, ділиться знаннями, бере участь в організації процесів у межах зміни або підтримує команду в напружені моменти.

«Лідерство починається тоді, коли людина усвідомлює свій вплив на команду. Коли вона готова не лише якісно виконати власне завдання, а й допомогти колезі, взяти на себе відповідальність у складній ситуації, підтримати інших і зробити внесок у спільний результат. І саме тому, що ми працюємо з потенціалом, ми можемо розвивати це лідерство», — пояснює Сергій.

Щоб цей розвиток був зрозумілим, працівникам важливо бачити наступні можливості: як може виглядати їхній кар’єрний шлях у компанії та які навички потрібно посилити. Для цього «МакДональдз» пропонує індивідуальні плани розвитку й створює умови для зростання всередині.

«Такий підхід дозволяє нам системно вирощувати лідерів усередині компанії. Сьогодні 100% директорів ресторанів «МакДональдз» в Україні починали кар’єру з позиції звичайного працівника. Близько 40% співробітників офісу також мають досвід роботи в ресторані. Я й сам розпочинав кар'єру в ресторані й добре знаю, наскільки важливим може стати перший шанс. Саме тому для нас так важливо бачити потенціал людини, а не лише її резюме», — зазначає Сергій.

Це створює особливу культуру наступності: керівники добре розуміють операційний бізнес, досвід команд ресторанів і шлях, який проходять працівники на різних етапах кар’єри. Поєднання доступного старту, системного навчання та прозорих можливостей для зростання формує основу для довгострокової стійкості бізнесу. Для працівника це означає можливість отримати перший професійний досвід, розвивати навички й бачити реальну перспективу кар’єрного руху. Для компанії — формувати сильні команди, кадровий резерв і лідерів, які добре знають бізнес зсередини.