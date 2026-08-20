«Наша задача – увидеть потенциал и дать ему возможность развиваться», – CPO «МакДональдс» в Украине Сергей Невмержицкий об инвестициях в новое поколение украинских специалистов

Финансовая независимость, самореализация и развитие карьеры – три приоритетных цели для украинской молодежи на ближайшие 5 лет, по данным опроса Rating Group. В то же время молодые люди выходят на рынок труда в условиях длительной неопределенности: война изменяет экономику и структуру занятости, демографические вызовы влияют на доступность кадров, а работодатели все чаще ожидают от кандидатов практического опыта и резильентности.

В таких условиях выбор первого места работы приобретает особое значение, а компании, готовые открывать двери кандидатам без предыдущего опыта, обучать их и поддерживать на разных этапах карьеры, фактически инвестируют не только в собственные команды, но и в будущее украинского рынка труда.

О том, как «МакДональдз» работает с кандидатами всех поколений, почему компания делает ставку на потенциал и как первая работа становится основой для успешного профессионального роста, рассказывает Сергей Невмержицкий, директор по работе с людьми «МакДональдз» в Украине.

Chief People Officer «МакДональдс» в Украине Сергей Невмержицкий

Фокус на потенциал, а не опыт: доступный старт без барьеров

«Молодые люди сегодня выходят на рынок труда в непростое время. Они стремятся к финансовой самостоятельности, хотят развиваться, строить карьеру, реализовывать себя. Но часто сталкиваются с парадоксом: работодатели ожидают достаточно высокого уровня профессиональных и личностных навыков даже от кандидатов без опыта, — говорит Сергей. — Именно поэтому первая работа должна быть местом, где человек может научиться базовым вещам, обрести уверенность и понять, в каком направлении хочет развиваться».

За почти 30 лет работы в Украине в «МакДональдсе» работали более 100 тысяч человек. Для многих компания стала первым работодателем и стартом профессионального пути. Сергей подчеркивает, что предыдущий опыт или специализированные навыки не должны быть барьером в трудоустройстве. Компания обращает внимание на мотивацию, ответственность, готовность учиться и работать в команде.

«Формальные требования к образованию, предыдущим должностям, навыкам или демографическим требованиям значительно сужают круг кандидатов и могут создавать дополнительные барьеры для мотивированных людей. Мы сознательно фокусируемся не столько на имеющемся опыте, сколько на потенциале человека, его способности учиться и развиваться. И это касается не только молодежи. У «МакДональдс» нет ограничений для профессионального старта: начать работать и строить карьеру может человек в любом возрасте. Наша задача создать условия, в которых потенциал может раскрыться: дать знания, поддержку, практический опыт и понятную траекторию развития», — объясняет Сергей Невмержицкий.

Учеба новых работников начинается с первого дня. «МакДональдс» обеспечивает официальное трудоустройство, предлагает гибкие графики, позволяющие совмещать работу с учебой и личной жизнью, а также постепенное погружение в операционные процессы. Новые работники проходят обучение непосредственно на рабочем месте, знакомятся со стандартами, работают вместе с наставниками и шаг за шагом овладевают работой.

«Для человека, который только начинает работать, очень важно понимать, что именно от него ожидают, к кому можно обратиться за помощью и как выглядит следующий шаг. Тогда первая работа не воспринимается как стресс или испытание наедине. Она становится управляемым процессом обучения, в котором можно задавать вопросы, получать обратную связь, учиться на практике и постепенно обретать уверенность», — добавляет Сергей.

Навыки, которые формируют профессионалов и остаются на всю жизнь

Работа в ресторане требует быстрой реакции, слаженного командного взаимодействия и внимательности к деталям. Именно поэтому, по словам Сергея, работники ежедневно развивают навыки, которые имеют значение не только для ресторанного бизнеса, но и для других сфер.

«В «МакДональдс» люди каждый день тренируют то, что сегодня ценится в разных профессиях: коммуникацию, ответственность, адаптивность, критическое мышление, стрессоустойчивость, клиентоориентированность и способность работать в команде. Молодёжь учится быстро принимать решения, взаимодействовать с разными людьми и видеть, как ее работа влияет на общий результат», — делится Сергей.

Система обучения в «МакДональдз» сочетает практическое обучение, наставничество, офлайн-тренинги и цифровые образовательные инструменты. Она начинается с первого дня работы и продолжается на протяжении всего карьерного пути работника компании.

«Люди учатся по-разному, поэтому мы используем разные форматы развития. Геймифицированная платформа Crew Academy помогает усваивать знания через интерактивные модули и элементы игры. LinkedIn Learning доступен для абсолютно всех работников и открывает доступ к более чем 20 тысячам курсов, среди которых они могут выбирать как профессиональные программы, так и темы для личного развития. Мы также уделяем внимание доступности обучения: часть наших тренингов переведена на жестовой язык для работников с нарушением слуха, — рассказывает Сергей Невмержицкий. — Для нас важно, чтобы обучение не было абстрактным. Оно должно сразу находить практическое применение. Когда человек видит, как новые знания помогают ему в ежедневной работе, он быстрее растет, увереннее берет на себя новые задачи и постепенно готовится к большей ответственности».

Инвестиция в новое поколение украинских специалистов

В 2025 году «МакДональдз» в Украине начал трудоустройство подростков в возрасте 16-17 лет. Для компании это стало продолжением системного подхода к развитию молодежи: дать возможность приобретать первый практический опыт, формировать профессиональные и личностные навыки и видеть реальные перспективы роста в международной компании. Сегодня работники этой возрастной категории составляют около 13% команд ресторанов сети.

«Молодые люди имеют большую мотивацию развиваться и реализовывать свой потенциал. Поэтому особенно важно, чтобы первая работа была безопасной, понятной и оказывала необходимую поддержку на старте. Даже если впоследствии человек выберет другую профессию или другую сферу, опыт, который он получил на первой работе, останется с ним в дальнейшем», — отмечает Сергей.

В этом подходе первая работа рассматривается не только как старт карьеры внутри компании, но и как вклад в более широкое развитие молодежи в Украине. Работники получают опыт в реальной бизнес-среде:

«Когда молодые люди получают первый опыт работы уже с 16 лет, они лучше понимают свои сильные стороны, становятся более уверенными в своих силах и быстрее интегрируются в профессиональную среду. С течением времени этот опыт помогает им вносить вклад в развитие бизнеса, экономики и общин, в которых они живут и работают. Для Украины это также инвестиция в человеческий капитал, восстановление страны и будущую конкурентоспособность. Именно молодежь будет формировать рынок труда, развивать бизнес и создавать экономику будущего», — говорит Сергей Невмержицкий.

Chief People Officer «МакДональдс» в Украине Сергей Невмержицкий

Развитие лидеров как основа устойчивости бизнеса

В «МакДональдс» карьерный рост рассматривают как последовательный процесс развития. Первые лидерские навыки формируются в ежедневной работе: когда работник или работник помогает новому человеку адаптироваться, делится знаниями, участвует в организации процессов в рамках смены или поддерживает команду в напряженные моменты.

«Лидерство начинается тогда, когда человек осознает свое влияние на команду. Когда она готова не только качественно выполнить свою задачу, но и помочь коллеге, взять на себя ответственность в сложной ситуации, поддержать других и внести вклад в общий результат. И именно потому, что мы работаем с потенциалом, мы можем развивать это лидерство», – объясняет Сергей.

Чтобы это развитие было понятно, работникам важно видеть следующие возможности: как может выглядеть карьерный путь в компании и какие навыки нужно усилить. Для этого «МакДональдс» предлагает индивидуальные планы развития и создает условия для роста внутри.

Такой подход позволяет нам системно выращивать лидеров внутри компании. Сегодня 100% директоров ресторанов «МакДональдз» в Украине начинали карьеру с позиции обычного работника. Около 40% сотрудников офиса имеют опыт работы в ресторане. Я и сам начинал карьеру в ресторане и знаю, насколько важным может стать первый шанс. Именно поэтому для нас так важно видеть потенциал человека, а не только его резюме», — отмечает Сергей.

Это создает особую культуру преемственности: руководители хорошо понимают операционный бизнес, опыт команд ресторанов и путь, который проходят работники на разных этапах карьеры. Сочетание доступного старта, системного обучения и прозрачных возможностей роста формирует основу для долгосрочной устойчивости бизнеса. Для работника это означает возможность получить первый профессиональный опыт, развивать навыки и реальную перспективу карьерного движения. Для компании формировать сильные команды, кадровый резерв и лидеров, хорошо знающих бизнес изнутри.