НКРЭКУ услышала промышленность: повышение тарифов на электроэнергию отложено

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла рассмотрение вопроса повышения с 1 августа тарифов НЭК "Укрэнерго" на передачу на вечернее заседание 25 июня. Соответствующее решение принято на заседании Комиссии в среду.

Согласно проектам постановлений НКРЭКУ, рассматриваемым на заседании, планировалось повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 3,8 раза, до 596,48 грн./МВт-ч.

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По словам члена Комиссии Руслана Кайдаша, основными причинами повышения тарифа является увеличение объемов производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, убыточная деятельность ГП "Гарантированный покупатель", а также необходимость погашения до конца 2020 года 40% задолженности перед производителями э/э из ВИЭ согласно подписанному с представителями отрасли Меморандуму об условиях поддержки ВИЭ. При этом Кайдаш отметил, что предусмотренное меморандумом снижение "зеленых тарифов" для СЭС и ВЭС не дает возможности существенно снизить объемы необходимых выплат объектам ВИЭ.

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что основное бремя повышения ляжет на промышленность, поэтому предложил участникам заседания выдвигать альтернативные идеи, откуда взять средства на оплату высоких тарифов "зеленых" производителей электроэнергии и покрытие задолженности госпредприятия "Гарантированный покупатель".

Как заявила Наталия Гостева, директор департамента дерегуляции Федерации работодателей Украины, промышленники уже неоднократно обращались к Кабинету министров Дениса Шмыгаля с просьбой найти другие механизмы поддержки "зеленых", а не за счет промышленности Украины.

В свою очередь Сергей Беленький, глава Федерации металлургов Украины, отметил, что одномоментное повышение тарифов "Укренерго" — чрезвычайно недальновидное решение исполнительной власти. "Сейчас в промышленности тяжелая ситуация. Мы просто не выдержим. Решение о росте тарифов — это удар по 20 тысячам работников в ГМК, а если считать со смежниками, то под ударом окажутся 600 тысяч человек, если отрасль не сможет работать и потеряет конкурентоспособность", — констатировал он.

По оценкам Александра Каленкова, президента ОП "Укрметаллургпром", повышение тарифа на транспортировку электроэнергии приведет к дополнительным затратам всей украинской промышленности в размере 27 млрд грн по году, из которых 15 млрд грн заплатят металлурги. "В результате мы будем меньше производить и, соответственно, меньше потреблять электроэнергии", — подчеркнул он.