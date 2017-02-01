Новые модели iPhone вывели Apple в прибыль впервые за четыре квартала

01 февраля 2017, 11:15
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Apple Inc. увеличила выручку впервые за четыре квартала, в частности благодаря высокому спросу на новые модели iPhone, представленные компанией в сентябре прошлого года

Новые модели iPhone вывели Apple в прибыль впервые за четыре квартала | Компании | Дело Увеличить картинку

Выручка Apple в первом квартале 2017 финансового года подскочила на 3% — до рекордных $78,4 млрд.

Эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $77,3 млрд.

В минувшем квартале Apple продала 78,3 млн iPhone, что является рекордным показателем и на 5% больше, чем годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал, что продажи этих устройств составят 77 млн. На долю iPhone приходится порядка двух третей выручки Apple.

Средняя цена продажи iPhone в октябре-декабре составила $695 против $691 годом ранее.

Эксперты отмечают, что, несмотря на продолжающееся увеличение продаж iPhone, темпы роста уже не столь значительные, как в предыдущие годы. Для сравнения, в октябре-декабре 2014 года продажи iPhone взлетели на 46%.

Слабым местом Apple является китайский рынок, где компания сталкивается с высокой конкуренцией со стороны местных производителей. Продажи Apple в Китае в минувшем квартале упали на 12% — до $16,2 млрд.

Сервисная выручка компании, включая доходы App Store, а также музыкального и платежного сервиса Apple, выросла в октябре-декабре на 18% — до $7,2 млрд.

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук в интервью WSJ заявил, что по его оценкам, сервисная выручка компании удвоится в течение следующих четырех лет.

Выручка Apple от продажи планшетов iPad в прошедшем квартале упала на 22%, до $5,5 млрд, выручка от продажи компьютеров Mac повысилась на 7%, до $7,2 млрд.

Чистая прибыль Apple в октябре-декабре составила $17,9 млрд, или $3,38 в расчете на акцию, по сравнению с $18,4 млрд, или $3,3 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $3,22 на акцию.

Тим Кук признал, что ряд операционных ошибок, допущенных в минувшем квартале, стоил компании дополнительных продаж. В частности, он отметил недостаток ряда продуктов, включая Apple Watch, новые беспроводные наушники AirPods, а также iPhone 7 Plus.

Спрос на iPhone 7 Plus, по словам главы Apple, был "самым существенным, который мы когда-либо наблюдали, и мы недооценили его, потеряв в продажах".

По материалам: Интерфакс
Раздел: >
Теги: apple

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Новые модели iPhone вывели Apple в прибыль впервые за четыре квартала | Компании | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.08
EUR EUR - - 29.12
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.77 12.87
Киевская область 22.43 11.35
Львовская область 22.39 12.12
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.