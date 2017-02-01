Новые модели iPhone вывели Apple в прибыль впервые за четыре квартала

Выручка Apple в первом квартале 2017 финансового года подскочила на 3% — до рекордных $78,4 млрд.

Эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $77,3 млрд.

В минувшем квартале Apple продала 78,3 млн iPhone, что является рекордным показателем и на 5% больше, чем годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал, что продажи этих устройств составят 77 млн. На долю iPhone приходится порядка двух третей выручки Apple.

Средняя цена продажи iPhone в октябре-декабре составила $695 против $691 годом ранее.

Эксперты отмечают, что, несмотря на продолжающееся увеличение продаж iPhone, темпы роста уже не столь значительные, как в предыдущие годы. Для сравнения, в октябре-декабре 2014 года продажи iPhone взлетели на 46%.

Слабым местом Apple является китайский рынок, где компания сталкивается с высокой конкуренцией со стороны местных производителей. Продажи Apple в Китае в минувшем квартале упали на 12% — до $16,2 млрд.

Сервисная выручка компании, включая доходы App Store, а также музыкального и платежного сервиса Apple, выросла в октябре-декабре на 18% — до $7,2 млрд.

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук в интервью WSJ заявил, что по его оценкам, сервисная выручка компании удвоится в течение следующих четырех лет.

Выручка Apple от продажи планшетов iPad в прошедшем квартале упала на 22%, до $5,5 млрд, выручка от продажи компьютеров Mac повысилась на 7%, до $7,2 млрд.

Чистая прибыль Apple в октябре-декабре составила $17,9 млрд, или $3,38 в расчете на акцию, по сравнению с $18,4 млрд, или $3,3 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $3,22 на акцию.

Тим Кук признал, что ряд операционных ошибок, допущенных в минувшем квартале, стоил компании дополнительных продаж. В частности, он отметил недостаток ряда продуктов, включая Apple Watch, новые беспроводные наушники AirPods, а также iPhone 7 Plus.

Спрос на iPhone 7 Plus, по словам главы Apple, был "самым существенным, который мы когда-либо наблюдали, и мы недооценили его, потеряв в продажах".