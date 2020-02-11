Обанкротившийся завод Ахметова отсудил у государства более 200 млн гривен

Донецкий окружной админсуд своим решением частично удовлетворил иск ЗАО "Енакиевский металлургический завод" (г. Мариуполь) к Офису крупных налогоплательщиков ГНС и Главного управления Государственной казначейской службы в г. Киеве и взыскал из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения за НДС за январь 2015 года в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС. Об этом сообщает Finbalance.

"Поскольку судом установлено право истца на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость за январь 2015 года, а также отсутствие механизма реального возмещения налогоплательщику согласованной суммы бюджетного возмещения указанного налога, эффективным способом защиты, который обеспечит восстановление нарушенного права истца, является взыскание из Государственного бюджета Украины в его пользу задолженности бюджета по возмещению НДС и пени, начисленной на сумму такой задолженности", — говорится в судебном решении.

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По данным госреестра, конечным бенефициаром ЗАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ) является Ринат Ахметов, а владельцем крупной доли предприятия — Вадим Новинский.

Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. Группа "Метинвест" потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.

ЧАО "Енакиевский металлургический завод" находится в процедуре банкротства (дело №905 /1055/19). Такое решение принял Хозяйственный суд Донецкой области 1 июля 2019 года.

Инициатором банкротства завода выступило запорожское ООО ДП "Модификатор", формально не имеющее отношения к ЕМЗ. Эта компания сама пережила банкротство в 2018 году и с тех пор находится в стадии ликвидации.

Требования ООО "Модификатор" к ЕМЗ составили 8,7 млн грн за поставленную в 2015 году, но не оплаченную порошковую проволоку и другую продукцию. Претензии к ЕМЗ были узаконены решением суда в декабре 2018 года.