Потребрынки 50 минут назад

Один из главных мировых сомелье оценила украинское вино как "выдающееся"

Мировой винный критик оценила украинские вина Beykush, Шабо и 46 Parallel

Винный критик Дженсис Робинсон. Фото: НикВести Винный критик Дженсис Робинсон. Фото: НикВести
Винный критик Дженсис Робинсон. Фото: НикВести

Один из самых авторитетных мировых винных критиков, консультант королевы Великобритании, журналистка Дженсис Робинсон провела дегустацию вин Черного моря. Так, Дженсис оценила украинские вина, среди которых наивысшую оценку получили вина производимые на винодельне Beykush Winery в Николаевской области. 

Об этом сообщил на свой странице Facebook основатель винодельни Beykush Winery Евгений Шнейдерис.

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Мировой винный критик Джансис Робинсон оценила вина трех украинских виноделен — Beykush, Шабо и 46 Parallel. Вино, которое производят на склонах Бейкушского залива под Очаковом получило наибольшее число баллов, среди других, представленных на дегустации — 16,5 из 20.

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На дегустации были представлены украинские вина: 46 Parallel Grand Admiral Merlot 2016 и 46 Parallel Grand Admiral Brut Nature 2018; Shabo Telti-Kuruk Grande Reserve 2017 и Iukuridze Family Wine Heritage Vaja Cabernet 2017; Beykush Kara Kermen 2016 и Beykush Timorasso 2018.

Результаты дегустации вин. Фото: Eugene Shneyderis / Facebook

Евгений Шнейдерис сопоставил оценки, полученные украинскими винами с тем, как винный критик Дженсис оценивала лучшие на ее взгляд европейские вина и пришел к выводу, что вина Черного моря получили аналогичный результат.

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"Винный критик входящая в топ самых в отрасли, оценила украинские вина с теми же оценками, что она оценивает и многие лучшие европейские вина. Надеюсь, это поможет избавится от комплексов, тем у кого они все еще есть на тему вин made in Ukraine", — отметил основатель Beykush Winery Евгений Шнейдерис. 

По данным журнала Drinks+, даже самая скромная оценка, полученная украинскими винами — 15,5 баллов соответствует бронзовой медали престижного конкурса, а на языке критика Робинсон означает больше, чем "Отличное вино", приближающееся к "Выдающемуся" (16 баллов). 

Напомним, что ранее Delo.ua писало, что в Украине низкая культура потребления отечественного вина, так как местные жители предпочитают покупать импортный товар. За 2020 год импорт вырос на 30% на тихое вино и более 30% на игристые вина.  Эксперты отмечают, что Украина сможет конкурировать с импортом только путем производства качественного товара и поддержки государства. 

Также по результатам исследования Национального научного центра "Институт аграрной экономики", объем импорта виноградного вина в 2019 году вырос до 55,7 тысяч тонн, тогда как экспорт этого вида отечественной агропродукции упал в прошлом году почти в 6 раз — до 8,8 тысяч тонн против 51,4 тысяч т в 2018 году.

Потребление всех категорий украинских вин падает на протяжении нескольких лет. Так, в 2018 году на одного человека в стране приходилось 1,23 литра тихого вина, а в 2019 этот показатель составил лишь 1,12 литров. То же касается и игристых вин, когда в 2018 в среднем один украинец потреблял 0,57 литров этого алкогольного напитка, а в 2019 — уже 0,49 литров. 

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