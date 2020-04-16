IT и Телеком 30 минут назад

Официально представлен iPhone SE 2020

Релиз iPhone SE 2 таки состоялся!

Официально представлен iPhone SE 2020 Официально представлен iPhone SE 2020

15 апреля компания Apple официально представила новый смартфон, который продолжит линейку SE 2017 года. Айфон СЕ второго поколения получил корпус 8 серии и начинку 11 Про — продвинутый процессор A13 Bionic, беспроводную зарядку, поддержку дополненной реальности. Подробнее о новинке Delo.ua рассказали в популярном интернет-магазине "Цифра". 

Как в итоге — iPhone 9 или iPhone SE 2?

Еще до презентации инсайдеры слили в сеть практически всю информацию о будущем устройстве, включая характеристики и дизайн. Неизвестным оставалось лишь название, поскольку буквально до презентации все думали, что устройство будет называться iPhone 9, а не iPhone SE 2. Но, как видим, инсайдеры тоже ошибаются в своих предположениях. 

Кратко и по делу в Telegram

Дизайн и экран iPhone SE 2

Новинка выполнена в алюминиевом корпусе с защитой от воды по стандарту IP67. Смартфон выдерживает погружение под воду на глубину до 1 метра на протяжении 30 минут. Переднюю часть устройства занимает 4,7-дюймовый экран, под ним разместилась кнопка Home со сканером отпечатка пальцев и сапфировым стеклом. Модельный ряд включает три цвета корпуса:

  • черный;
  • красный PRODUCT (RED);
  • белый.

Apple заявила, что часть средств от продажи модели в цвете RED пойдет не только на лечение людей со СПИДом, но и на борьбу с коронавирусом. Компания перенаправит деньги нуждающимся странам на закупку масок и средств индивидуальной защиты. 

4,7-дюймовый экран выполнен по технологии IPS. Заявлена поддержка технологии True Tone, которая отвечает за автоматическую регулировку яркости и баланса белого. Также поддерживается HDR10+ и Haptic Engine, заменившая 3D Touch.

Производительная начинка и улучшенная автономность

Сердцем смартфона стал процессор A13 Bionic, на котором работают модели 2019 года, поэтому по мощности новинка не уступает Айфон 11 Про и Про Макс. По предварительным данным, объем оперативной памяти составляет 3 Гб, но точной информации Apple не дает. Представлено три версии устройств со встроенным хранилищем на:

  • 64 Гб,
  • 128 Гб,
  • 256 Гб.

Чем больше памяти, тем выше цена iPhone SE 2020.

В качестве аппаратной платформы используется iOS 13. Благодаря энергоэффективной начинке и оптимизированному аппаратному обеспечению смартфон держит заряд до 13 часов в режиме воспроизведения видео. Точной информации об объеме аккумулятора нет, но предположительно он такой же, как в Айфон 8 — 1821 мАч. Заявлена поддержка быстрой 18-ваттной зарядки, с ней телефон заряжается за 30 минут на 50%. Но в комплекте стандартный блок питания мощностью 5 Вт. 

Особенности камеры iPhone SE 2

За качественную фото- и видеосъемку отвечает основная камера 12 Мп, f/1.8. Есть портретный режим, панорамный, серийная съемка. Поддерживается 5-кратный цифровой зум, есть автофокус. Запись видео осуществляется в формате 4К. Фронтальная камера 7 Мп установлена для создания селфи и общения по видеосвязи. 

Коммуникации

Айфон SE 2 получил все необходимые интерфейсы:

  • Lightning — для зарядки устройства;
  • Wi-Fi 802.11ax — для беспроводного веб-серфинга;
  • Bluetooth 5.0 — для подключения беспроводных наушников;
  • LTE — для совершения звонков, отправки смс, веб-серфинга;
  • NFC — для бесконтактных платежей.

Поддерживается работа с двумя сим-картами: одна физическая, вторая работает по технологии eSim.

Старт продаж и цена iPhone SE 2

Новинка появится в продаже 23 апреля, в Украине немного позже. Стоимость базовой модификации составит около 15 500 гривен, модели на 128 Гб — 16 400 грн, iPhone SE 256 Гб — 19 700 грн. На сайте y.ua уже можно оформить предварительный заказ. 

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