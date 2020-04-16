Официально представлен iPhone SE 2020

15 апреля компания Apple официально представила новый смартфон, который продолжит линейку SE 2017 года. Айфон СЕ второго поколения получил корпус 8 серии и начинку 11 Про — продвинутый процессор A13 Bionic, беспроводную зарядку, поддержку дополненной реальности. Подробнее о новинке Delo.ua рассказали в популярном интернет-магазине "Цифра".

Как в итоге — iPhone 9 или iPhone SE 2?

Еще до презентации инсайдеры слили в сеть практически всю информацию о будущем устройстве, включая характеристики и дизайн. Неизвестным оставалось лишь название, поскольку буквально до презентации все думали, что устройство будет называться iPhone 9, а не iPhone SE 2. Но, как видим, инсайдеры тоже ошибаются в своих предположениях.

Дизайн и экран iPhone SE 2

Новинка выполнена в алюминиевом корпусе с защитой от воды по стандарту IP67. Смартфон выдерживает погружение под воду на глубину до 1 метра на протяжении 30 минут. Переднюю часть устройства занимает 4,7-дюймовый экран, под ним разместилась кнопка Home со сканером отпечатка пальцев и сапфировым стеклом. Модельный ряд включает три цвета корпуса:

черный;

красный PRODUCT (RED);

белый.

Apple заявила, что часть средств от продажи модели в цвете RED пойдет не только на лечение людей со СПИДом, но и на борьбу с коронавирусом. Компания перенаправит деньги нуждающимся странам на закупку масок и средств индивидуальной защиты.

4,7-дюймовый экран выполнен по технологии IPS. Заявлена поддержка технологии True Tone, которая отвечает за автоматическую регулировку яркости и баланса белого. Также поддерживается HDR10+ и Haptic Engine, заменившая 3D Touch.

Производительная начинка и улучшенная автономность

Сердцем смартфона стал процессор A13 Bionic, на котором работают модели 2019 года, поэтому по мощности новинка не уступает Айфон 11 Про и Про Макс. По предварительным данным, объем оперативной памяти составляет 3 Гб, но точной информации Apple не дает. Представлено три версии устройств со встроенным хранилищем на:

64 Гб,

128 Гб,

256 Гб.

Чем больше памяти, тем выше цена iPhone SE 2020.

В качестве аппаратной платформы используется iOS 13. Благодаря энергоэффективной начинке и оптимизированному аппаратному обеспечению смартфон держит заряд до 13 часов в режиме воспроизведения видео. Точной информации об объеме аккумулятора нет, но предположительно он такой же, как в Айфон 8 — 1821 мАч. Заявлена поддержка быстрой 18-ваттной зарядки, с ней телефон заряжается за 30 минут на 50%. Но в комплекте стандартный блок питания мощностью 5 Вт.

Особенности камеры iPhone SE 2

За качественную фото- и видеосъемку отвечает основная камера 12 Мп, f/1.8. Есть портретный режим, панорамный, серийная съемка. Поддерживается 5-кратный цифровой зум, есть автофокус. Запись видео осуществляется в формате 4К. Фронтальная камера 7 Мп установлена для создания селфи и общения по видеосвязи.

Коммуникации

Айфон SE 2 получил все необходимые интерфейсы:

Lightning — для зарядки устройства;

Wi-Fi 802.11ax — для беспроводного веб-серфинга;

Bluetooth 5.0 — для подключения беспроводных наушников;

LTE — для совершения звонков, отправки смс, веб-серфинга;

NFC — для бесконтактных платежей.

Поддерживается работа с двумя сим-картами: одна физическая, вторая работает по технологии eSim.

Старт продаж и цена iPhone SE 2

Новинка появится в продаже 23 апреля, в Украине немного позже. Стоимость базовой модификации составит около 15 500 гривен, модели на 128 Гб — 16 400 грн, iPhone SE 256 Гб — 19 700 грн. На сайте y.ua уже можно оформить предварительный заказ.