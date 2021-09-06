"Октагон-Аутдор" заявила о попытке рейдерского захвата компании сотрудниками СБУ

"Сотрудники СБУ устроили провокацию. Причем обвиняют нас по громкой статье Уголовного кодекса — "создание террористической группы или террористической организации", — говорится в сообщении компании.

Так, 2 сентября пресс-центр СБУ сообщил об обысках в "рекламном агентстве", озвучив обвинения в якобы "разработке информационных кампаний для террористических организаций" Л/ДНР "и оккупационных властей Крыма". В качестве доказательств СБУ продемонстрировала фото бордов на оккупированных территориях, представив это как работу "Октагон-Аутдор".

"Все обвинения построены на лжи и манипуляциях. Во-первых, еще в 2014 году мы потеряли наши рекламные площади в Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Оккупанты захватили их и используют по своему усмотрению. И приписывать нам причастность к этому — абсурд ", — говорят в компании.

Во-вторых, отмечают в "Октагон-Аутдор", компания не является рекламным агентством и не занимается подготовкой рекламных материалов.

"Вся доказательная база СБУ была нам подброшена. "Архивы агентства" и "макеты" — это фото наших бывших бордов, которые захватили сепаратисты и размещают там свою агитацию. Фото взяты из открытого доступа в интернете. Мы выяснили, что провокатор обманом получил доступ к нашему компьютеру и одним махом забросил весь "архив" на наш сервер в "облаке". Кроме того, злоумышленником был допущен концептуальный прокол: все фото в бытовом формате, который не может быть использован для макетирования", — утверждают в компании.

"Октагон-Аутдор" опровергает обвинения в том, что агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.

"Это тоже неправда, потому что "Октагон-Аутдор" — украинская компания с западным капиталом. Среди наших учредителей — бизнесмены из стран ЕС, которые поверили в Украину и еще в 2014-м выкупили компанию у российского фонда. И де-юре, и де-факто компания контролируется западными инвесторами, но СБУ сознательно вводит в заблуждение", — добавляют в компании.

В компании отмечают, что являются последовательными в своей проукраинской позиции. В частности, "Октагон-Аутдор" оплачивает страховку для 50 детей погибших "киборгов" на 10 лет на общую сумму 3 млн грн.

"Один из "киборгов" работает у нас на ответственном посту. Мы с 2012 года материально поддерживаем 300 вдов ветеранов СБУ, умерших из-за Чернобыльской катастрофы. Наша компания по собственной инициативе размещает на своих бордах патриотическую и социальную рекламу", — добавляют в "Октагон-Аутдор".

Показательно, говорят в компании, что "накануне официального обнародования информация об обыске была "слита" на интернет-сайт, принадлежащий одиозному депутату Верховной Рады Украины. Хотя за этим человеком тянется длинный пророссийский и коррупционный шлейф, но выглядит так, что СБУ помогает ему захватить нашу компанию. Это классическая рейдерская схема руками силовиков", отмечают в "Октагон-Аутдор".

В компании также отметили, что будут использовать все законные средства и юридические инструменты для опровержения "клеветнических обвинений".

"Не исключаем судебного иска к СБУ из-за посягательства на честь, достоинство и деловую репутацию нашей компании. Мы обратимся к представительству Евросоюза и в посольства стран ЕС, гражданами которого являются наши инвесторы. Мы немедленно проинформируем институты в ЕС и Украине, в частности Европейскую бизнес-ассоциацию, бизнес-обмудсмена и других ", — резюмировали в "Октагон-Аутдор".