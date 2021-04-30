Окунитесь в чарующую атмосферу тайских процедур вместе с бьюти-центром Royal Thai Spa

Еще недавно СПА-процедуры считались косметическим уходом за кожей и приравнивались к процессам получения гармонии и релакса. Сегодня же под терминологией SPA подразумевается также оздоровление организма. В каждодневной суете не будет лишним расслабиться и погрузиться в эйфорию в райском уголке с белоснежным песочком и пальмовыми рощами.

Royal Thai Spa — уникальный бьюти-центр, который поможет наполнить организм жизненными силами и энергией с помощью чудодейственных процедур по уходу за телом. Киевский СПА центр ждет каждого клиента на расслабляющие сеансы, которые способствуют:

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улучшению самочувствия и состояния кожных покровов;

активизации процессов метаболизма;

эмоциональному приливу и т. д.

Среди поклонников СПА-терапии становится все больше представителей сильного пола.

Особенности работы СПА-центра Royal Thai Spa

Манипуляции, проводимые в SPA-салоне, осуществляются сертифицированными мастерами в специально оборудованных уютных кабинетах с тематикой стран Востока. Посещая центр, клиент может ближе познакомиться с древневосточной культурой и ощутить на себе положительный эффект от СПА-процедур.

Восточная методика массажа оказывает комплексное воздействие на организм человека. С ее помощью кожа станет бархатистой и упругой, кроме того, наладится работа внутренних органов.

Посещение бьюти-центра Royal Thai Spa — это отличный способ:

снять стресс;

устранить усталости и тяжесть в конечностях;

расслабиться и получить прилив энергии.

Благодаря широкому комплексу программ каждый клиент сможет выбрать подходящий для себя вариант и хорошо провести время.

Что предлагает СПА-салон Royal Thai Spa

Поклонникам СПА-терапии предлагается обилие необыкновенных программ и сеансов салона.

Каждая женщина следит не только за фигурой, но и за лицом, ведь это "визитная карточка", на которую в первую очередь обращают внимание при знакомстве. Бьюти-центр предлагает комплекс услуг по уходу за кожей, ознакомиться с которым можно на сайте SPA-центра по ссылке https://royalthaispa.com.ua/services/uhod-za-licom/.

Эффект после расслабляющих и омолаживающих сеансов не заставит себя ждать. Процедуры по уходу за кожей лица способствуют:

улучшению кровообращения дермы;

очищению пор;

избавлению от мелких и разглаживанию глубоких морщин;

повышению самооценки.

В комплексе с программой тайского массажа лица можно воспользоваться дополнительными увлажняющими процедурами, помогающими в замедлении процессов дегидратации и восстанавливающие водный баланс кожных покровов.

Также среди услуг центра представлены разные виды классического тайского массажа, такие как foot-массаж, антистрессовый, шеи, головы и лица, stone-терапия и др. Каждый сеанс длится от 30 минут до 2 часов в зависимости от пожеланий клиента. Манипуляции помогут достичь лечебного и восстанавливающего эффекта. Массаж дополняется прорабатыванием энергетически активных точек на теле, ароматерапией. Посетителями тайского массажа могут быть не только взрослые, но и дети.

В перечне услуг клиенты могут воспользоваться СПА-программами, например, "Магия шоколада", "Кокосовое наслаждение", "Фут спа" и зарядиться отличным настроением на весь день.

Салон также предлагает уникальную возможность — посещение сеансов коррекции фигуры, которые сегодня актуальны среди представительниц прекрасного пола. Вы можете ознакомиться со слим-массажем, лимфодренажным с применением специальных гелей и косметики.

Абонемент СПА-центра — это великолепный подарок себе или близкому человеку. Желаем вам всегда быть здоровыми и красивыми!