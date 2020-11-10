Новости компаний 50 минут назад

Онлайн-workshop от TLEX Institute — шанс диагностировать и прокачать лидерские навыки

Программа курса предполагает, чтобы каждый из слушателей смог отрабатывать навыки гибкого лидерства в условиях глобального кризиса, узнал стратегии и техники саморазвития

Фото: CoWomen / Unsplash Фото: CoWomen / Unsplash
Фото: CoWomen / Unsplash

Уже 18 ноября стартует двухдневный онлайновый workshop "Развитие лидерских качеств по методике Leadership Agility Circle Platform". Об этом рассказали организаторы мероприятия".

Там отметили, что программа курса предполагает предварительную диагностику "операционной системы" лидерства каждого из слушателей, чтобы он мог отрабатывать навыки гибкого лидерства в условиях глобального кризиса, узнал стратегии и техники саморазвития, повышения самоосознанности для выхода на креативный уровень лидерства.

Кратко и по делу в Telegram

Workshop и его программа дадут ответы действующим лидерам, отвечающим за свою команду, и тем, кто готовится сделать прорыв в своей жизни, на важные вопросы:

• какую природу имеют мои лидерские качества?

как влияет мой внутренний мир на мой стиль лидерства и каким он его делает — продуктивным или нет?

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насколько "операционная система" моего лидерства подходит для условий нынешнего глобального кризиса?

как подняться на качественно новый уровень и развить лидерскую гибкость?

Двухдневный онлайновый курс предлагает TLEX Institute — исследовательская консалтинговая организация, которая обладает эксклюзивными методиками развития лидерских способностей и проводит индивидуальные и корпоративные трансформационные тренинги для команд таких международных организаций, как World Bank, Coca-Cola, Novartis, Siemens, Tetra Pack, Delloite, Harvard Business School.

Подробности о курсе и регистрация — по ссылке.

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