Особливості оподаткування підприємницької діяльності в Польщі

Польська податкова система встановлює чіткі фіскальні вимоги для фізичних осіб із резидентським статусом. Згідно з положеннями ст. 45 Закону «Про оподаткування доходів фізичних осіб», резиденти зобов'язані декларувати весь спектр отриманих надходжень за податковий рік.

Декларувати податки в Польщі потрібно у визначені терміни – з 15 лютого до 30 квітня року, що настає після звітного. Варто зауважити, що подання декларації раніше офіційно визначеного початку автоматично реєструється як здійснене 15 лютого.

Прогресивна шкала оподаткування фізичних осіб

Актуальна структура ставки податків для доходів фізичних осіб у Польщі враховує диференційований підхід до оподаткування залежно від рівня доходу та статусу платника податків. Розглянемо детальніше, що він передбачає.

Перший діапазон: до 30 000 злотих – звільнено від оподаткування.

Середній діапазон: 30 000-120 000 злотих – застосовується ставка 12% з можливістю зменшення на податкову пільгу 3600 злотих.

Верхній діапазон: понад 120 000 злотих – фіксований платіж 10 800 злотих плюс додаткові 32% від суми перевищення.

Спеціальні умови для підприємців: опція фіксованої ставки 19% або альтернативний режим Ryczałt з пільговою ставкою 12% для IT-спеціалістів

Завдяки цій системі податкове навантаження розподіляється більш рівномірно, а особи з нижчим доходом отримують значні переваги. Для підприємців передбачені гнучкі умови податків в Польщі, що стимулюють розвиток малого бізнесу та інноваційних галузей.

Комплексна система соціального захисту ZUS

Польська система соціального забезпечення охоплює широкий спектр захисних механізмів для громадян і підприємців. Відрахування до ZUS формують фундамент соціальної підтримки та є обов'язковими для всіх працевлаштованих осіб.

Величина внесків для податків в Польщі корелює з обраною моделлю оподаткування та рівнем доходу платника. Для суб'єктів господарювання, що функціонують за схемою Ryczałt, медичне страхування складає 9% від базової суми, тоді як за лінійною системою – 4,9%.

Структурні елементи соціального страхування включають декілька аспектів, про які поговоримо нижче.

Страхування здоров'я (Składka zdrowotna).

Пенсійне забезпечення (Ubezpieczenie emerytalne).

Страхування втрати працездатності (Ubezpieczenie rentowe).

Захист від нещасних випадків (Ubezpieczenie wypadkowe).

Внески до спеціалізованих фондів – Праці та Солідарності.

Страхування на випадок захворювань (Ubezpieczenie chorobowe).

Диференційований розрахунок соціальних відрахувань

Базовий розмір страхових внесків визначається відповідно до фінансових показників суб'єкта підприємництва. Система передбачає гнучкий підхід, що враховує економічні можливості платників та забезпечує збалансований розподіл соціального навантаження.

Для початківців у бізнес сфері передбачені преференційні умови сплати внесків. Зокрема, можливість використання програми Mały ZUS упродовж перших шести місяців діяльності та застосування знижених тарифів протягом наступних двох років.

Методика розрахунку, по якій виявляється ставка податку виглядає наступним чином:

При річному доході до 60 000 злотих: 60% від середньої заробітної плати.

У діапазоні 60 000–300 000 злотих: 100% від середньої заробітної плати.

За доходу понад 300 000 злотих: 180% від середньої заробітної плати.

Такий розрахунок податків в Польщі створена для справедливого розподілу податкового навантаження, залежно від рівня доходу платника.

Специфіка оподаткування юридичних осіб

Корпоративне оподаткування в Польщі характеризується диверсифікованим підходом залежно від масштабу діяльності. Базова ставка корпоративного податку становить 19%, проте для суб'єктів з річним оборотом до 2 млн євро передбачена пільгова ставка 9%.

Починаючи з 2024 року, запроваджується мінімальна ставка податку на рівні 10%, що розраховується від бази 1,5% операційних надходжень. Ця вимога не поширюється на новостворені підприємства та компанії зі стабільними показниками прибутковості.

Багаторівнева система ПДВ

Податок на додану вартість (ПДВ) у Польщі має диференційовану структуру, що враховує особливості різних товарів і послуг.

Основна ставка податку: 23%.

Знижений тариф 8%: застосовується до фармацевтичної продукції та послуг пасажирських перевезень.

Пільгова ставка 5%: поширюється на видавничу продукцію та базовий продовольчий кошик.

Завдяки цій системі держава підтримує соціально важливі галузі, забезпечуючи доступність основних товарів і послуг для населення.

Визначення податкового резидентства

Статус податкового резидента набувається при локалізації життєвих інтересів у Польщі або за умови перебування на території країни понад 183 дні протягом календарного періоду. Цей критерій є ключовим для визначення обсягу податкових зобов'язань.

Резиденти Польщі підлягають універсальному оподаткуванню доходів незалежно від джерела походження, якщо міжнародними конвенціями не передбачено інше. Натомість нерезиденти оподатковуються виключно за доходами польського походження.

Календар податкової звітності

Податкове законодавство передбачає чіткі строки та правила подання фінансової звітності, що забезпечує прозорість і своєчасність розрахунків. Тож для завчасного оподаткування в Польщі потрібно дотримуватися строків. Розглянемо особливості подання строків подання звітів.

Подання річної декларації: тримісячний термін після завершення податкового року.

Стандартизація податкового періоду з календарним роком.

Можливість вибору альтернативного фінансового року за погодженням з податковими органами.

Дедлайн для соціальних внесків ZUS: до 20 числа наступного місяця.

Дотримання цих вимог допомагає уникнути штрафів і спрощує взаємодію платників податків із податковими органами.