Освіта як стратегія: чому "Метінвест" став лідером приватних інвестицій в людський капітал

Група «Метінвест» – одна з провідних промислових компаній України, що не лише утримує позиції лідера у гірничо-металургійній галузі, а й системно інвестує у розвиток людського капіталу. Уже понад 15 років компанія вибудовує сучасну модель освіти, формує резерв кваліфікованих кадрів і готує працівників до викликів, пов’язаних із трансформацією промисловості. За масштабом інвестицій і сталістю підходу «Метінвест» посідає перше місце серед приватних інвесторів в освіту в Україні.

Професійне зростання через внутрішні програми

«Метінвест» активно інвестує у розвиток персоналу, забезпечуючи системну перепідготовку, підвищення кваліфікації та внутрішнє навчання. Працівники мають змогу опановувати нові робітничі спеціальності безпосередньо на підприємствах: понад 85% програм реалізуються у виробничому середовищі, що підвищує ефективність засвоєння знань.

У 2024 році професійне навчання пройшли більш ніж 15,5 тис. працівників, ще 33,1 тис. завершили курси з охорони праці. Додатково підготовку за педагогічним мінімумом пройшли 3,3 тис. осіб. Корпоративні освітні програми постійно оновлюються: залучають внутрішніх експертів, застосовують сучасні цифрові формати, вебінари та регулярні комунікації.

Освіта як стратегічна інвестиція

Особливої уваги заслуговує університет «Метінвест Політехніка» – перший в Україні приватний гірничо-металургійний виш. Від часу заснування у 2020 році у цей проєкт інвестовано понад 513 млн грн.

Метінвест Політехніка – це унікальний освітній заклад, що відповідає сучасним викликам промисловості та суспільства. У 2025 році університет відкрив нову вступну кампанію, яка охоплює 19 бакалаврських, 20 магістерських та 5 аспірантських програм. Навчальні напрями охоплюють металургію, гірництво, комп’ютерні науки, матеріалознавство, автоматизацію, охорону довкілля, інжиніринг обладнання, зварювання, безпеку праці, бізнес-аналітику тощо. Всі програми побудовані з урахуванням реальних потреб виробництва та запитів бізнесу з фокусом на поєднання теорії та практики.

Робота університету – це вже п’ять років успіху. Ми маємо перших магістрів, десятки програм підвищення кваліфікації і відчуваємо реальну підтримку Метінвест Політехніки у підготовці наших виробничих кадрів. Адже перед нами стоїть завдання закривати дефіцит персоналу: натепер у «Метінвесті» відкрито майже 4 тис. вакансій саме завдяки власно підготовлених спеціалістів. Попереду – амбітні плани. І ми сподіваємось, що Метінвест Політехніка й надалі залишатиметься флагманом технічної освіти в Україні Тетяна Петрук директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи «Метінвест»

Особливості вступу – це гнучкий графік, стипендії для найкращих студентів, пільгові умови для ветеранів та абітурієнтів із прифронтових регіонів. Також університет реалізує програми міжнародних стажувань, зокрема у Болгарії та Італії, у партнерстві з компаніями Promet Steel та Danieli.

Сила Метінвест Політехніки у поєднанні академічних знань і виробничої практики. Студенти мають доступ до сучасних лабораторій, проходять стажування на підприємствах «Метінвесту», беруть участь у прикладних дослідженнях і розробках. Це забезпечує високу якість підготовки та сприяє трудовій інтеграції випускників у реальний сектор економіки.

Особливий фокус – на перепідготовці фахівців, які прагнуть змінити кваліфікацію, зокрема демобілізованих, представників малих громад, а також молоді із прифронтових територій.

Інструмент інтеграції поколінь

Паралельно розвивається корпоративний університет, який у 2025 році перезапустять з оновленою методологією. Це створює простір для горизонтального й вертикального кар’єрного зростання з фокусом на управлінські компетенції, цифрові навички та soft-skills.

У 2020-2025 роках компанія вклала 55,4 млн грн у профтехосвіту, співпрацюючи з 24 ПТУ, а також відкриває навчальні центри спільно з глобальними технологічними партнерами (ABB, Siemens, Schneider). Це дозволяє впроваджувати інновації у виробництві та скорочувати кадровий дефіцит.

Освіта у стратегії «Метінвесту» – не лише відповідь на потреби бізнесу. Це також внесок у сталий розвиток громад і реінтеграцію людей, що постраждали від війни. Компанія особливо підтримує перепідготовку демобілізованих, представників малих громад та молоді із прифронтових територій.

Через навчання «Метінвест» сприяє підвищенню зайнятості, зниженню міграційних ризиків і посиленню економічної самостійності регіонів. Освітні ініціативи компанії – це приклад того, як приватний сектор може модернізувати освітню систему країни, стимулюючи водночас розвиток бізнесу, суспільства та держави.

«Метінвест» – це не просто промисловий гігант, а відповідальний інвестор у людський капітал. Освіта – це не витрата, а ключовий актив для майбутнього України», – підсумовують у компанії.