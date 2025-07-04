ТОП-5 українськіх бізнесів-лідерів інвестували в освіту більше 1 млрд з 2022 року

Перша п'ятірка рейтингу "Інвестиції в освіту", що склали Delo.ua разом з Київською школою економіки, з 2022 року інвестували в освітні програми 1,02 млрд гривень.

Серед них безперечним лідером стала група "Метінвест", яка вклала за цей період 570 млн гривень.

Окрім металургійного гіганта в ТОП-5 увійшли софтверні компанії Intellias та Sigma Software, Перший Український Міжнародний Банк та аграрний холдинг Kernel.

Всього ж учасники рейтингу, куди увійшли 52 українських бізнесів, що найбільше опікуються освітою в Україні, інвестували за ці роки близько 3 млрд гривень.

Для всіх учасників експерти КШЕ вперше порахували індекс освітньої філантропіі, який є основою для складання рейтингу разом з сумою інвестицій.

Повністю рейтинг "Інвестиції в освіту" буде опублікований незабаром на шпальтах Delo.ua.