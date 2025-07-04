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ТОП-5 украинских бизнесов-лидеров инвестировали в образование более 1 млрд с 2022 года

Инвестиции в образование
Инвестиции в образование

Первая пятерка рейтинга "Инвестиции в образование", которые составили Delo.ua вместе с Киевской школой экономики, с 2022 года инвестировали в образовательные программы 1,02 млрд. гривен.

Среди них бесспорным лидером стала группа "Метинвест", вложившая за этот период 570 млн. гривен.

Кроме металлургического гиганта в ТОП-5 вошли софтверные компании Intellias и Sigma Software , Первый Украинский Международный Банк и аграрный холдинг Kernel .

Всего же участники рейтинга, куда вошли 52 украинских бизнеса, максимально участвующих в развитии образования в Украине, инвестировали за эти годы около 3 млрд гривен.

Для всех участников эксперты КШЭ впервые посчитали индекс образовательной филантропии, являющийся основой для составления рейтинга вместе с суммой инвестиций.

Полностью рейтинг "Инвестиции в образование" будет опубликован вскоре на страницах Delo.ua.