Образование как стратегия: почему "Метинвест" стал лидером частных инвестиций в человеческий капитал

Группа «Метинвест» – одна из ведущих промышленных компаний Украины, которая не только удерживает лидирующие позиции в горно-металлургической отрасли, но и системно инвестирует в развитие человеческого капитала. Уже более 15 лет компания строит современную модель образования, формирует резерв квалифицированных кадров и готовит работников к вызовам, связанным с трансформацией промышленности. По масштабу инвестиций и устойчивости подхода "Метинвест" занимает первое место среди частных инвесторов в образование в Украине.

Профессиональный рост через внутренние программы

Метинвест активно инвестирует в развитие персонала, обеспечивая системную переподготовку, повышение квалификации и внутреннее обучение. Работники имеют возможность овладевать новыми рабочими специальностями непосредственно на предприятиях: более 85% программ реализуются в производственной среде, что повышает эффективность усвоения знаний.

В 2024 году профессиональное обучение прошли более 15,5 тыс. работников, еще 33,1 тыс. завершили курсы по охране труда. Дополнительно подготовку по педагогическому минимуму прошли 3,3 тыс. человек. Корпоративные программы постоянно обновляются: привлекают внутренних экспертов, применяют современные цифровые форматы, вебинары и регулярные коммуникации.

Образование как стратегическая инвестиция

Особого внимания заслуживает университет «Метинвест Политехника» – первый в Украине частный горно-металлургический вуз. Со времени основания в 2020 году в этот проект инвестировано более 513 млн. грн .

Метинвест Политехника – это уникальное образовательное учреждение, отвечающее современным вызовам промышленности и общества. В 2025 году университет открыл новую вступительную кампанию, охватывающую 19 бакалаврских, 20 магистерских и 5 аспирантских программ. Учебные направления охватывают металлургию, компьютерные науки, материаловедение, автоматизацию, охрану окружающей среды, инжиниринг оборудования, сварку, безопасность труда, бизнес-аналитику и т.д. Все программы построены с учетом реальных потребностей производства и запросов бизнеса с фокусом на сочетание теории и практики.

Работа университета – это уже пять лет успеха. У нас есть первые магистры, десятки программ повышения квалификации и чувствуем реальную поддержку Метинвест Политехники в подготовке наших производственных кадров. Ведь перед нами стоит задача закрывать дефицит персонала: на сегодняшний день в «Метинвесте» открыто почти 4 тыс. вакансий именно благодаря собственно подготовленным специалистам. Впереди – амбициозные планы. И мы надеемся, что Метинвест Политехника и дальше будет оставаться флагманом технического образования в Украине Татьяна Петрук директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы «Метинвест»

Особенности поступления – это гибкий график, стипендии для лучших студентов, льготные условия для ветеранов и абитуриентов из прифронтовых регионов. Также университет реализует программы международных стажировок, в частности, в Болгарии и Италии, в партнерстве с компаниями Promet Steel и Danieli.

Сила Метинвеста Политехники в сочетании академических знаний и производственной практики. Студенты имеют доступ к современным лабораториям, проходят стажировку на предприятиях «Метинвеста», участвуют в прикладных исследованиях и разработках. Это обеспечивает высокое качество подготовки и способствует трудовой интеграции выпускников в реальный сектор экономики.

Особый фокус – на переподготовке специалистов, стремящихся изменить квалификацию, в частности, демобилизованных, представителей малых общин, а также молодежи с прифронтовых территорий.

Инструмент интеграции поколений

Параллельно развивается корпоративный университет, который в 2025 году будет перезапущен с обновленной методологией. Это создает простор для горизонтального и вертикального карьерного роста с фокусом на управленческих компетенциях, цифровых навыках и soft-skills.

В 2020-2025 годах компания вложила 55,4 млн. грн. в профтехобразование, сотрудничая с 24 ПТУ, а также открывает учебные центры совместно с глобальными технологическими партнерами (ABB, Siemens, Schneider). Это позволяет внедрять инновации в производство и сокращать кадровый дефицит.

Образование в стратегии «Метинвеста» – не только ответ на потребности бизнеса. Это также вклад в устойчивое развитие общин и реинтеграцию пострадавших от войны людей. Компания особенно поддерживает переподготовку демобилизованных представителей малых общин и молодежи с прифронтовых территорий.

Через обучение Метинвест способствует повышению занятости, снижению миграционных рисков и усилению экономической самостоятельности регионов. Образовательные инициативы компании – пример того, как частный сектор может модернизировать образовательную систему страны, стимулируя одновременно развитие бизнеса, общества и государства.

Метинвест – это не просто промышленный гигант, а ответственный инвестор в человеческий капитал. Образование – это не расходы, а ключевой актив для будущего Украины», – заключают в компании.