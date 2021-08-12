Первыми в мире духами был мужской парфюм

Какие же трансформации претерпела за это время парфюмерия? Какие ароматы были популярными триста лет назад и что в тренде сейчас?

В современном мире женские парфюмы принято считать лидирующими по многообразию, а коллекция парфюмерного гардероба "обычной" женщины может насчитывать от 5 до 20 духов. Тем не менее, первыми известными были именно мужские духи, которые положили начало популярности устойчивых ароматов.

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Кельнская вода от итальянского парфюмера изменила мир

Более 300 лет назад, в июле 1709 года, итальянец Джованни Фарина открыл в немецком городе Кельн производство мужского одеколона. Мало кому из современных почитателей духов известно, что слово "одеколон" буквально означает "Кельнская вода" — "Еau de Cologne". В те времена благовония пользовались большим спросом, и новый вид стойкой парфюмерии молниеносно завоевал популярность.

Особый способ дистилляции, изобретенный итальянцем, позволял продлевать звучание духов гораздо дольше, чем обычные благовония, чьи ароматические вещества улетучивались очень быстро. К слову, в первом "О-де-колонь" было от 2 до 5% ароматических веществ, а в современной мужской туалетной воде их уже 10-12%.

Первые поклонники мужских духов — короли и президенты

Слава о чудо-одеколоне распространялась очень быстро, и вот уже европейские монахи того времени не представляли своего вельможного туалета без благоухающего флакончика "Кельнской воды". Среди ее почитателей, известных истории, не только представители мужского пола — французский император Наполеон, король Пруссии Фридрих ІІ, канцлер Германии Аденауэр, американский президент Клинтон, Моцарт, но и английская королева Виктория, актриса Роми Шнайдер.

От апельсина до мускуса

Каким же был первый аромат стойких мужских духов? Композиция состояла из эфирных масел цитрусовых: грейпфрута, лимона, апельсина, бергамота, а также экстрактов разных цветов и трав. А главными задачами, прежде всего, были: нейтрализовать неприятные запахи, антисептическое и обеззараживающее действие, с чем цитрусовые справляются очень хорошо. Кроме этого, аромат апельсина и бергамота способствуют активации эндорфинов — гормонов счастья, они бодрят и тонизируют.

За триста лет мужская парфюмерия претерпела много изменений и в выборе ароматов, и в их концентрации. Кроме одеколона появилась парфюмированная и туалетная вода. А кроме цитрусовых у современных мужчин популярными стали древесные, мускусные, океанические ароматы. Да и задача у духов теперь немного другая, скорее, психологическая — создание настроения, нежели "маскировка" неприятных запахов и обеззараживание воздуха. Современный мужской парфюм способен придавать мужественности, уверенности своему владельцу, искушать, располагать к общению, к доверию и даже способствовать успеху в делах.

Духи стоимостью как… автомобиль

Именно столько стоили по тем меркам первые духи Дома Фарины. Флакон одеколона мог себе позволить далеко не каждый житель тогдашней Европы — стоимостью, как зарплата чиновника среднего звена за полгода. Поэтому клиентами Джованни были только весьма состоятельные люди. Тем самым парфюмер подчеркивал элитарность его продукции.

К счастью, индустрия парфюмерного производства развивается очень быстро, и бренды давно пересмотрели свое видение доступности и ценовой политики. При желании можно, конечно, купить флакон стоимостью автомобиля... Самые дорогие в мире мужские духи — Caron’s Poivre за 2000 долларов и Clive Christian No.1 Pure Perfume for Men — за 2350 долларов. Но это, скорее, ароматы не для пользования, а ради владения. Как коллекционные яйца Фаберже.

Но если нет желания отсчитывать капли, современные мужчины могут выбирать как из линейки масс-маркета, класса люкс, так и среди селекционных ароматов.

Компания Lambre в свое время перевернула представление о доступности изысканных ароматов — известный французский бренд нацелен больше на массовость, нежели на ожидание, пока найдется счастливчик, пожелавший купить один флакон за баснословные деньги. И элитные мужские духи Lambre сегодня можно смело назвать доступной роскошью.

Среди трендовых нишевых ароматов — мужской парфюм Magnetique с гипнотическим неожиданным звучанием перца, ириса, туи и амбры, или интригующий Arche — с нотами герани, сандала, амбры и ванили, или же Gold Amber Men Ламбре c его пронзительным сочетанием розы, ванили, шафрана, ладана и кардамона. Как видим, не цитрусом единым, господа.