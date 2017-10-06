Почему дорожает курятина

Текущий год ознаменовался серьезными ценовыми колебаниями на рынке мяса, которые негативно сказались как на переработчиках, так и на конечных потребителях. Подорожали все виды мяса — говядина, свинина и курятина. Антимонопольный комитет Украины даже начал разбирательство в отношении обоснованности роста цен на мясо птицы. Delo.UA разбирается, есть ли объективные причины удорожания наиболее социального вида мяса, и стоит ли ждать дальнейшего роста цен.

Ценовое пике

По словам исполнительного директора профильной ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергея Карпенко, с начала года цены на мясо птицы выросли на 31%. Пик роста цен пришелся на лето — только за июль-август они поднялись на 20%. Представители продуктовой розницы отмечают, что в июле впервые за длительный период они столкнулись с дефицитом курятины.

Подтверждает слова Карпенко и статистика Госстата. По данным ведомства, если в январе курятина в среднем стоила чуть больше 40 грн за кг, то на конец августа — порядка 54 грн за кг.

Цены резко пошли вверх не только на курятину, но и на другие виды мяса.

С начала года цены на говядину выросли на 26%, а на свинину — на рекордные 43%. К концу лета кг свинины, по данным Госстата, продавался уже за 101,4 грн за кг, а кг говядины — за 108,6 грн.

"Если в начале 2017 года разница в потребительских ценах между свининой и курятиной составляла 30 грн, то на конец августа — уже 47,4 грн", — говорит Сергей Карпенко.

Причина роста цен

Первая причина удорожания курятины — рост себестоимости производства мяса. По оценкам производителей, с начала 2017 года себестоимость производства мяса выросла на 20%.

Почему так произошло? Во-первых, выросли в цене зерновые, на которые приходится 40-50% в структуре себестоимости производства мяса. К примеру, если в январе 2017 года стоимость тонны фуражной кукурузы оценивалась в 4150 грн, то в августе — 4450 грн.

Еще на 10-12% по сравнению с 2016 годом выросли импортные составляющие из-за девальвации гривны.

Вторая ключевая причина – рост спроса на мясо птицы из-за резкого роста цен, в первую очередь, на свинину. Даже после подорожания, курятина практически в два раза дешевле. На данный момент в Украине сокращается поголовье свинины, что и вызвало рекордное повышение цен.

Почему так происходит? Во-первых, из-за африканской чумы свиней, которая свирепствует в Украине, многие хозяйства вынуждены вырезать все поголовье. Вторая причина — низкая рентабельность бизнеса в предыдущие годы. "Наиболее серьезной причиной был чисто экономический фактор — низкая прибыльность выращивания свиней. Соотношение цен реализации животных на убой и их себестоимости достигло самых низких уровней в 2016 году и было действительно сверхтяжелым испытанием для отрасли. Такая ситуация, в свою очередь, была связана со многими факторами, которые сошлись вместе — девальвацией гривны, потерей российского рынка сбыта свинины, снижением покупательной способности украинского потребителя, уменьшением господдержки, низкими ценами на мировом рынке и тому подобное", — рассказывает Андрей Панкратов, старший эксперт аграрных рынков ФАО.

Третья причина удорожания курятины — стабильный объем предложения мяса на внутреннем рынке на фоне роста экспорта. В 2017 экспорт мяса птицы вырастит приблизительно на треть по сравнению с 2016 годом (прогноз Минагропрода).

Вместе с тем, в 2017 году новых мощностей по производству мяса птицы практически не вводилось — по итогам 2017 года производство курятины выросло лишь на 0,6% по сравнению с 2016 годом — до 683 тыс. тонн.

"При этом сейчас работают все птицефабрики, в сентябре запустились даже те, на которых из-за их ориентации исключительно на внутренний рынок производство было нерентабельным, и поэтому владельцы предпочитали в начале года их просто остановить. Объемы производства курятины по сравнению с прошлым годом не увеличились, и когда население переключилось на более дешевый вид мяса, наши производители просто не могли покрыть спрос на нее", — поясняет Сергей Карпенко.

Что дальше?

В ассоциации птицеводов Украины считают, что до конца года цены на курятину резко расти не будут.

Сейчас наблюдается даже некое снижение цен — на 1-3 грн за кг. Это оптимистический сценарий, который не учитывает девальвацию гривны.

С конца августа гривна ежедневно дешевеет по отношению к евро, что ставит под сомнение возможность удержания цен.

Вместе с тем, рост цен на курятину и повышение спроса на этот вид мяса может подтолкнуть птицеводов активнее наращивать производство. Среди самых масштабных проектов — строительство второй линии Винницкой птицефабрики (Ладыжин, Винницкая область) холдингом "Мироновский хлебопродукт" (МХП, ТМ "Наша Ряба"). К 2020 году компания планирует нарастить производство до рекордных 730 тыс. тонн.