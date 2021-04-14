Подача заявок на получение "карантинных" 8000 грн стартует 19 апреля — Шмыгаль

С 19 апреля в Украине физлица-предприниматели и наемные работники из "красных" зон эпидемической опасности распространения Covid-19 смогут отправлять заявки на получение 8000 грн помощи от государства.

Как напомнил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, подать заявки можно — через веб-портал или мобильное приложение "Дія". По словам премьера, на эту программу поддержки планируется потратить около 3 млрд грн.

Напомним, соответствующим законом, принятым 30 марта, было предусмотрено, что его реализация начинается через 10 дней после вступления в силу. Оно состоялось 9 апреля. Помимо выплаты из госбюджета, закон предусматривает возможность дополнительных выплат по решению соответствующих местных властей.

7 апреля Кабинет министров принял постановление, определяющее виды экономической деятельности, по которым ФЛП и наемные работники в "красных" карантинных зонах имеют право на получение компенсации в сумме 8000 грн.

Отметим, что выплаты не получат наемные работники, работодатель которых не уплатил за них единый соцвзнос за предшествующий введению ужесточенного карантина квартал. Также выплаты не получат те, кто работают по совместительству, и те, у кого зарплата составляет выше 30 тысяч грн в месяц.

Не смогут получить выплаты и предприниматели, работающие менее трех полных месяцев; те, кто которые числятся наемными работниками; а также те, кто в последний отчетный год уплатили ЕСВ менее чем за шесть месяцев.