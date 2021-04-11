"Карантинные" 8000 грн: Кабмин определил, какие ФЛП имеют право на госпомощь

Кабинет министров обнародовал постановление, определяющее виды экономической деятельности, по которым физические-лица предприниматели и наемные работники в "красных" карантинных зонах имеют право на получение государственной помощи в сумме 8000 грн.
Соответствующее постановление №329 опубликовано на Правительственном портале.
В частности, госпомощь 8000 грн предусмотрена для ФЛП и наемных работников, задействованных в таких видах деятельности:
- розничная торговля деталями для автотранспортных средств;
- другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
- розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;
- розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;
- розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;
- розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах;
- розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;
- розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
- розничная торговля мебелью, осветительными принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;
- розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
- розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;
- розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;
- розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
- розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;
- розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;
- розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;
- розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
- розничная торговля товарами, не бывшими в употреблении, в специализированных магазинах;
- розничная торговля подержанными товарами в магазинах;
- розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью;
- розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;
- другие виды розничной торговли вне магазинов;
- деятельность ресторанов, оказание услуг питания;
- поставка готовых блюд для событий;
- обслуживание напитками;
- демонстрация кинофильмов;
- организация конгрессов и торговых выставок;
- театральная и концертная деятельность;
- деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;
- функционирование театральных и концертных залов;
- функционирование библиотек и архивов;
- функционирование музеев;
- функционирование спортивных сооружений;
- деятельность спортивных клубов;
- деятельность фитнес-центров;
- функционирование аттракционов и тематических парков;
- организация других видов отдыха и развлечений;
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- деятельность по обеспечению физического комфорта.
Напомним, 9 апреля в Украине вступил в силу закон о предоставлении финансовой помощи в размере 8000 грн предпринимателям, которые остановили свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах.
Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта приняла президентский закон о финансовой помощи ФЛП во время карантина.
6 апреля президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законодательный акт.