Бизнес 1 час назад

"Карантинные" 8000 грн: Кабмин определил, какие ФЛП имеют право на госпомощь

Правительство назвало конкретные виды экономической деятельности предпринимателей

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Кабинет министров обнародовал постановление, определяющее виды экономической деятельности, по которым физические-лица предприниматели и наемные работники в "красных" карантинных зонах имеют право на получение государственной помощи в сумме 8000 грн.

Соответствующее постановление №329 опубликовано на Правительственном портале.

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В частности, госпомощь 8000 грн предусмотрена для ФЛП и наемных работников, задействованных в таких видах деятельности:

- розничная торговля деталями для автотранспортных средств;

- другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;

- розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;

- розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;

- розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;

- розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах;

- розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;

- розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;

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- розничная торговля мебелью, осветительными принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;

- розничная торговля книгами в специализированных магазинах;

- розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;

- розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;

- розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;

- розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;

- розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;

- розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;

- розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

- розничная торговля товарами, не бывшими в употреблении, в специализированных магазинах;

- розничная торговля подержанными товарами в магазинах;

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- розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью;

- розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;

- другие виды розничной торговли вне магазинов;

- деятельность ресторанов, оказание услуг питания;

- поставка готовых блюд для событий;

- обслуживание напитками;

- демонстрация кинофильмов;

- организация конгрессов и торговых выставок;

- театральная и концертная деятельность;

- деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;

- функционирование театральных и концертных залов;

- функционирование библиотек и архивов;

- функционирование музеев;

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- функционирование спортивных сооружений;

- деятельность спортивных клубов;

- деятельность фитнес-центров;

- функционирование аттракционов и тематических парков;

- организация других видов отдыха и развлечений;

- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

- деятельность по обеспечению физического комфорта.

Напомним, 9 апреля в Украине вступил в силу закон о предоставлении финансовой помощи в размере 8000 грн предпринимателям, которые остановили свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта приняла президентский закон о финансовой помощи ФЛП во время карантина.

6 апреля президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законодательный акт.

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