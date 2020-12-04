"ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова на "5 каналі"

Коли країну знову закриють на локдаун та чого прагне влада у протистоянні з підприємцями — у "ПОЛІТКЛУБі" Віталія Портникова.
Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості — це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова, який щоп'ятниці збирається у вечірньому ефірі "5 каналу".
Цієї п'ятниці говоримо про:
- Повний локдаун: коли в Україні посилять карантин?
- Влада vs підприємці: підтримка чи знищення малого бізнесу?
Разом із Віталієм Портниковим на ці теми дискутуватимуть:
- Марина Бардіна (фракція "Слуга народу");
- Ростислав Павленко (фракція "Європейська солідарність");
- Володимир Цабаль (фракція "Голос");
- Ірина Констанкевич (фракція "За майбутнє");
- міністр соціальної політики України (2016-2019 рр.) Андрій Рева;
- блогер і громадський діяч Андрій Карпов.
Не пропустіть! Спільний проєкт "5 каналу" та "Еспресо" — "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова. П'ятниця, 19:20.