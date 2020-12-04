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"ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова на "5 каналі"

Дивіться 4 грудня о 19:20

"ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова на "5 каналі" "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова на "5 каналі"

Коли країну знову закриють на локдаун та чого прагне влада у протистоянні з підприємцями — у "ПОЛІТКЛУБі" Віталія Портникова.

Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості — це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова, який щоп'ятниці збирається у вечірньому ефірі "5 каналу".

Кратко и по делу в Telegram

Цієї п'ятниці говоримо про:

  • Повний локдаун: коли в Україні посилять карантин? 
  • Влада vs підприємці: підтримка чи знищення малого бізнесу?

 Разом із Віталієм Портниковим на ці теми дискутуватимуть:

  • Марина Бардіна (фракція "Слуга народу"); 
  • Ростислав Павленко (фракція "Європейська солідарність");  
  • Володимир Цабаль (фракція "Голос"); 
  • Ірина Констанкевич (фракція "За майбутнє"); 
  • міністр соціальної політики України (2016-2019 рр.) Андрій Рева;  
  • блогер і громадський діяч Андрій Карпов.

 Не пропустіть! Спільний проєкт "5 каналу" та "Еспресо" — "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова. П'ятниця, 19:20.

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