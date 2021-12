Понад 10 тисяч учасниць отримали актуальні стратегії жіночої самореалізації на SHE Congress

14 грудня відбулася головна подія ділових жінок SHE Congress. Понад 100 учасниць зустрілися офлайн у “Гольф Центрі Київ” та ще понад 10 тисяч глядачок долучилися до трансляції заходу, аби перейняти актуальні стратегії лідерства, опанувати навички майбутнього та зруйнувати стереотипи щодо жіночої самореалізації.

Головна тема SHE Congress 2021 — Inflection Point / "Переломний момент". Топменеджерки, власниці бізнесу, телеведучі відверто розповіли про те, як вони руйнують стереотипи щодо жіночої реалізації та будують власні правила гри.

Ведучі конгресу — продюсерка SHE Congress, головна редакторка WoMo Вікторія Покатіс та ведуча праймових випусків новин "Сьогодні" на каналі "Україна" Анна Панова.

Відкрила подію керівниця департаменту комунікацій, PR і GR Kernel Оксана Коваль. Вона розповіла про силу особистого бренда та про те, як він допомагає зростати у кар’єрі, запускати потужні проєкти, закохувати у себе роботодавця, клієнта та оточення. Тему продовжила голова ради директорів аудиторської фірми "Аксьонова та партнери" та Geneva Group International, ексзаступниця міністра фінансів України Олена Макєєва. Спікерка надала покрокову інструкцію побудови персонального бренда.

Керівниця департаменту комунікацій, PR і GR Kernel Оксана Коваль

Хто сказав, що материнство заважає будувати кар’єру? Стереотипи зруйнували топменеджерки великих компаній та власниці бізнесу. У форматі панельної дискусії кар’єрний шлях жінки, гендерні політики компаній та як поєднати професійну реалізацію із сім’єю обговорили директорка фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва, директорка з корпоративних комунікацій "Добробут" Олена Зубарєва, Chief Public Engagement Officer холдингу TECHIIA Маріанна Коніна, директорка з корпоративних та юридичних питань Imperial Brands Юлія Завалішина та СЕО і власниця 46 Parallel Wine Group, СЕО Inkerman Ukraine Анна Горкун.

Директорка фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва

А про те, як будують кар’єру жінки-інвестори, розповіла генеральний директор ТОВ «ФРIДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» Марина Бартошек. Спікерка зруйнувала стереотип про те, що інвестиції — це суто чоловіча справа, представивши статистику: за останні три квартали цього року жінок-інвесторів на фондовому ринку стало більше на 43%, аніж за цей же період торік.

Як створювати інноваційні проєкти, що стають драйвером для усієї галузі, на прикладі проєкту екосистеми CFS — NEOBANK розповіла засновниця відкритої фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, голова наглядової ради ConcordBank, заступниця голови Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Сосєдка.

Інструментами мотивації команди поділилася національна лідерка, б’юті-експертка та бренд-амбасадорка "Mary Kay Україна" Вікторія Туткевич, а директорка з корпоративних комунікацій "Київстар" Анна Захараш донесла важливість сили голосу:

"86% жінок стверджують, що, спілкуючись із жінками-керівниками, вони надихаються на кар’єрні звершення, а 67% повідомили, що найважливіші знання про лідерство отримали саме від інших жінок!"

Директорка з корпоративних комунікацій "Київстар" Анна Захараш

Чого навчатися, аби зміцнити лідерські позиції, учасниці конгресу дізналися від засновниці новаторських освітніх ініціатив, громадської спілки "Освіторія", Новопечерської школи та премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine Зої Литвин. Спікерка переконала, що привабливість для роботодавця на 85% залежить саме від soft skills, та розповіла, як їх набути.

Це довела й операційна директорка інвесткомпанії QPartners Андрія Іванова Олександра Фурсенко. Спікерка надала конкретні інструменти для розвитку емоційного інтелекту: навчитися розпізнавати свої емоції та емоції своїх колег, регулярно збирати фідбеки, звертатися по допомогу до коучів та не нехтувати відпочинком.

Тему навчання продовжила ректор Academy DTEK Валерія Заболотна, яка розповіла про унікальні інтерактивні формати академії, що роблять навчання більш захопливим та ефективним.

Як впорядкувати життя і бізнес, аби не вигорати, розповіла співвласниця та виконавча директорка "Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова" Олена Борисова. Головне — усвідомлювати свої справжні бажання та право на їхню реалізацію, опанувати тайм-менеджмент, обов’язково виділяти час на себе і на відпочинок та пам’ятати, що ідеальних людей не існує.

"Найкращі друзі дівчат — діаманти, а найгірші вороги — зайві страхи". Які загрози заважають жінкам будувати життя і кар’єру та як з ними справлятися, поділилася голова правління ПрАТ "МетЛайф" Інна Бєлянська.

Відомі телеведучі долучилися до панельної дискусії "Рішучий голос" та обговорили, які теми хвилюють жінок із медіабізнесу та за допомогою яких інструментів можна доносити до аудиторії важливі теми. Учасниці дискусії: ведуча праймових випусків новин "Сьогодні" на каналі "Україна" Анна Панова, українська журналістка, радіо- і телеведуча; ведуча програми "Факти" на ICTV Оксана Гутцайт; телеведуча "5 каналу" Лариса Губіна; телеведуча, авторка YouTube-каналу Panchenko Діана Панченко.

Інсайдами стенфордської програми жіночого лідерства поділилася лідерка партії «Голос», народна депутатка України, екс-CEO компанії Ring Ukraine, перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Кіра Рудик.

Подолати труднощі жінки на позиції управлінки допомогла генеральна директорка Philip Morris Moldova Олена Науменко, а як ростити вмотивовану команду та балансувати між особистими амбіціями та командними цілями, розповіла директорка з управління репутацією та маркетингом групи компаній Нова пошта Олена Плахова.

«Побудувати зрілу команду може лише зрілий керівник»

Чудовим завершенням продуктивного та насиченого знаннями дня став Business Stand Up. У форматі гумору співвласниця відьма-бару «Лиса гора» Олеся Остафієва та засновниця фітнес-студій Faktura, фахівчиня з фітнесу «1+1» та інших телеканалів, авторка книги «Дело в теле» Ксенія Литвинова поділилися своїм бізнес-досвідом із жіночим характером.

