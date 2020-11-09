Новости компаний 1 час назад

Продажа урожая на 7% дороже и качественные СЗР на сезон — новая программа ALFA Smart Agro

Компания ALFA Smart Agro дает возможность агропроизводителям реализовать урожай с премией 7% к рыночной цене и использовать средства на покупку СЗР

Продажа урожая на 7% дороже и качественные СЗР на сезон — новая программа ALFA Smart Agro Продажа урожая на 7% дороже и качественные СЗР на сезон — новая программа ALFA Smart Agro

Программа называется "ALFA Аванс" и создана для того, чтобы аграрии могли не только увеличить собственную прибыль в этом году, но и одновременно заложили основу для качественного урожая в следующем сезоне.

Программа "ALFA Аванс" включает три простых шага для фермеров:

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  1. Продажа урожая по премиальной цене.
  2. Использование средств на заказ СЗР ALFA Smart Agro.
  3. Получение заказанных СЗР для использования в новом сезоне.

Чтобы принять участие в программе, агропроизводитель должен обратиться в отдел трейдинга ALFA Smart Agro и заключить договор купли-продажи сельхозпродукции. Далее на сумму сделки фермер заказывает у дистрибьютора препараты ALFA Smart Agro. После поставки сельхозпродукции он получает от дистрибьютора заказанные СЗР.

Минимальный объем контракта на покупку сельхозпродукции — 200 т для зерновых и кукурузы, 100 т для масличных культур.

"Компания ALFA Smart Agro постоянно расширяет набор финансовых инструментов для агропроизводителей. Успешный опыт в области агротрейдинга, а также репутация компании ALFA Smart Agro как надежного партнера позволяют внедрять дополнительные опции. Именно сейчас аграрии планируют свои расходы на весеннюю посевную и новый сезон. И это очень удобно, когда одна программа решает сразу две проблемы — помогает реализовать урожай по более выгодной цене и в то же время обеспечить хозяйство качественными средствами защиты растений. А использование продуктов ALFA Smart Agro дает уверенность, что и следующий урожай будет высоким и качественным", — отмечает финансовый менеджер Игорь Метейко.

Детальные условия программы "ALFA Аванс" можно узнать в отделе трейдинга ALFA Smart Agro: 050-437-30-27, 050-441-25-67, andriy.ryzhenko@alfasmartagro.com, bogdan.teslyak@alfasmartagro.com.

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