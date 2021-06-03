Продажи токенов на рынке NFТ за месяц упали на 90%

Рынок NFT резко упал за последний месяц, а продажи в каждой отдельной категории почти сошли на нет.

Об этом свидетельствуют результаты исследования криптоновостного сайта Protos.

Указано, что пик продаж токенов пришелся на 3 мая 2021 года — за сутки пользователи совершили сделок на $102 млн.

Однако с тех пор количество операций начало падать, и за неделю с 26 мая по 2 июня сделок совершили только на $19,4 млн — почти на 90% меньше, чем на пике.

При этом самыми популярными NFT-токенами остаются коллекционные предметы, которых продали на $9,2 млн — это почти половина всего рынка.

Как отмечается, вслед за падением рынка упало и количество активных NFT-кошельков. Если на пике их было около 12 тысяч, то 2 июня их количество едва достигало 3900. То есть падение составило почти 70%.

NFT — это своеобразный цифровой актив, позволяющий приобрести в собственность товар, существующий только в цифровом виде. Каждый такой токен уникальный, не зависит от стоимости других и подтверждает оригинальность "товара".

Напомним, токены NFT приобрели популярность в 2021 году. В феврале продали гифку Nyan Cat за $590 тысяч, а певица Grimes продала коллекцию цифрового искусства за $6 млн.

$69 млн заплатили на торгах аукционного дома Christieʼs за работу художника Майка Винкельманна, известного как Beeple. Это рекордная цена продаж цифровых произведений искусства и третья по величине аукционная цена за работы ныне живущих художников.

А трек украинской певицы alyona alyona, выставленный на NFT-аукционе, продали за 2,775 Ethereum, что, по состоянию на 27 мая, эквивалентно около $7750.

NFT-токены уникальны, их нельзя заменить чем-то другим, тогда как биткойн можно обменять на другой биткойн, и разницы не будет.

