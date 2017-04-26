Производитель сыра "Шостка" второй год работает в убыток

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Раздел: Новости бизнеса > Компании > Потребрынки
Теги: потребрынки , продукты питания , молоко , сыр , финансовый отчет
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