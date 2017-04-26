Производитель сыра "Шостка" второй год работает в убыток

ПАО "Бель Шостка Украина", одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Украины, в 2016 году сократило чистый убыток в 3,6 раза по сравнению с 2015 годом — до 13,1 млн грн.

Согласно финансовому отчету предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее чистый доход от реализации в прошлом году возрос на 8,7% — до 637,1 млн грн.

Валовая прибыль компании по итогам 2016 года увеличилась на 33,4% — до 89,9 млн грн, операционный убыток сократился в 5,5 раза — до 5,98 млн грн.

"Бель Шостка Украина" в 2016 году сократила продажи плавленого сыра на 4,97% — до 5,826 тыс. тонн, твердых сыров — на 7,1%, до 3,349 тыс. тонн.

ПАО "Бель Шостка Украина" (ранее — ОАО "Шосткинский гормолкомбинат") — один из крупнейших производителей сыров в стране. В мае 2007 года предприятие приобрела французская группа Bel — ведущий мировой производитель сыров, представлен в более чем 120 странах.

"Бель Шостка Украина" выпускает сыры под брендами "Шостка", "Весела Коривка", Kiri, MiniBabybel, Leerdammer.