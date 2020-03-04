Промышленные швейные машины — надежная техника для качественной работы

Швейное оборудование условно можно разделить на две категории, выделив отдельно множество однотипных машин для бытового использования и разнообразные агрегаты, специально предназначенные для промышленного применения в ателье, мастерских и производственных цехах.

Техника для шитья на дому, имеющая, как правило, несколько функций, рассчитана на нерегулярное использование в течении 1-3 часов. Промышленные швейные машины обычно имеют узкую специализацию, но зато они могут ежесуточно работать несколько смен подряд, выполняя операции на более высокой скорости. При этом производители дают серьёзные гарантии на свои изделия, эксплуатируемые в таком режиме.

Особенности промышленного оборудования

Интернет магазин Sweika предлагает швейное оборудование, в котором необходимый запас надежности обеспечивается за счет проверенных конструкционных решений:

все детали механизмов делаются с повышенным запасом прочности. Материалом служит легированная сталь или бронза (для втулок или шестерен);

наиболее ответственные вращающиеся детали устанавливаются на подшипниках;

мощный металлический литой корпус обеспечивает жесткость, гасит вибрацию и минимизирует люфт подвижных элементов;

особое внимание уделяется системам подачи и контроля смазки. В промышленных машинах используют капельную, автоматическую или центральную подачу масла.

Интенсивная работа механизмов обеспечивается мощным электромотором с фрикционом или сервоприводом. В некоторых случаях заказчик оборудования может выбрать привод по мощности (из предложенного ряда) и по типу питания (от бытовой или трехфазной сети). Это позволяет оптимизировать энергозатраты для решения конкретных производственных задач.

Мощный привод и прочностные качества механизмов также позволяют прошивать многослойные ткани, кожу и другие плотные материалы, что необходимо при изготовлении верхней одежды, обуви, кожгалантерейных и прочих изделий.

Промышленные швейные машины, в отличие от бытовых, рассматриваются как стационарное оборудование. По этой причине для них предусматривается специальное крепление или сразу идет комплектация рабочим столом. Для удобства длительной работы он оснащается дополнительными органами ножного управления.

Заводской шов — гарантия качества

В условиях поточного производства приходится переключаться на разные технологические операции с заранее известными режимами. Чтобы делать это быстро и точно универсальные (обычно прямострочные) швейные машины оснащают программными модулями или удобными устройствами для регулировки параметров. В остальных случаях используют специализированное оборудование, обеспечивающее максимально высокое качество на определенном этапе изготовления:

для обработки деликатного эластичного трикотажа применяются распошивальные машины;

существенно облегчается доступ к труднодоступным местам при использовании рукавного швейного агрегата;

мощная машина с платформой в виде колонны (колонковая) — идеальный инструмент для прошивки плотной кожи;

мех обрабатывают на скорняжной машине.

Это швейное оборудование на производственных линиях дополняется агрегатами для пробивки петель и пришивания пуговиц, для подворота, для установки фурнитуры, для раскроя ткани. Это позволяет избавиться от ручного труда и повысить эффективность работы предприятия.

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